Trīs bērnu slepkavībā apsūdzētās Lindsijas Klensijas bijušais vīrs skaidro, kāpēc piedevis viņai bērnu nogalināšanu
Patriks Klensijs, kura bijusī sieva Lidsija ASV apsūdzēta viņu trīs mazgadīgo bērnu slepkavībām, atklājis, ka nespētu visu atlikušo mūžu sadzīvot ar sevi, ja nebūtu viņai piedevis bērnu nāvi.
Intervijā telekanālam CBS viņš arī sacīja, ka darījis visu, kas tolaik bijis viņa spēkos, lai palīdzētu savai toreizējai sievai Lindsijai Klensijai, kura mēnešos pirms bērnu nožņaugšanas cīnījās ar psihiskās veselības problēmām. Lindsija nenoliedz, ka nogalinājusi bērnus, taču viņas advokāti apgalvoja, ka smagas psihiskas slimības dēļ viņu nevar saukt pie juridiskas atbildības.
Šomēnes tiesnesis izbeidza tiesas procesu bez sprieduma, jo zvērinātie nespēja vienbalsīgi izlemt, vai Lindsija ir vainīga slepkavībās vai nav. Prokuratūra apgalvoja, ka 2023. gada 24. janvārī Klensija ģimenes mājās Daksberijā, Masačūsetsā, tīši nožņaudza visus trīs bērnus – piecus gadus veco Koru, trīs gadus veco Dosonu un astoņus mēnešus veco Kalanu. Pēc tam Lindsija izlēca pa otrā stāva logu un gūto traumu dēļ palika paralizēta. Tiesas prāvā viņa piedalījās ratiņkrēslā.
Patriks Klensijs tiesā liecināja par bijušās sievas psihiskās veselības pasliktināšanos pēc dzemdībām. Lindsijas aizstāvji apgalvoja, ka viņa cietusi no pēcdzemdību psihozes – retas slimības, kuras dēļ sievietes pēc dzemdībām var piedzīvot māniju, depresiju vai abu stāvokļu kombināciju.
„Es nezināju, kā palīdzēt cilvēkam, kurš cieš no pēcdzemdību psihiskās saslimšanas. Psihiskās veselības traucējumi var būt traģiski maldinoši,” viņš sacīja CBS. Tieši Lindsijas psihiskās veselības stāvoklis vēlāk mudinājis Patriku viņai piedot. „Es redzēju virsrakstus, kuros viņa tika saukta par „māti slepkavu”, „zīdaiņu slepkavu” un „briesmoni”. Neviens no šiem apzīmējumiem nebija patiess,” viņš sacīja.
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„Es uzskatu, ka to izraisīja viņas saslimšana, un es to arī publiski pateicu. Runājot par piedošanu, man šķita – ja es nespēšu līdz tai nonākt, tas mani visu atlikušo mūžu saēdīs no iekšienes.”
Vaicāts, vai viņš jūtas kaut kādā veidā pievīlis ģimeni laikā pirms bērnu nogalināšanas, Patriks atbildēja: „Es domāju, ka darīju visu, ko tobrīd spēju ar man pieejamajiem līdzekļiem. Tagad man ir jāsadzīvo ar notikušo. Es ar to dzīvoju katru dienu.” Nedēļās pēc traģēdijas viņam bijis ļoti grūti sadzīvot ar zaudējumu, un Patriks atzina, ka viņam bijušas domas par pašnāvību. „Es nedomāju, ka nodzīvošu līdz savai 35. dzimšanas dienai. Un es biju ar to pilnībā samierinājies,” viņš sacīja.
Septiņas nedēļas ilgās tiesas prāvas laikā Patriks internetā saskārās ar naidīgiem uzbrukumiem un apsūdzībām par notikušā slēpšanu. Daži cilvēki apgalvoja, ka arī viņš kaut kādā veidā esot vainojams bērnu nāvē. Savukārt tabloīdi publicēja fotogrāfijas, kurās viņš bija redzams ceļojam un kopā ar savu jauno sievu Reičelu Denisu. 36 gadus vecais vīrietis sacīja, ka šādas spekulācijas „nodara milzīgu kaitējumu manu bērnu piemiņai”.
„Tās novērš uzmanību no tā, kam šajā lietā patiešām ir nozīme – mātes psihiskās veselības pēcdzemdību periodā,” uzsvēra Patriks. Viņam personīgi bijis sāpīgi vērot sabiedrības reakciju. „Tā apgrūtina atrašanos sabiedrībā. Iespējams, daļa cilvēku, atkal un atkal redzot melus, sāk tiem ticēt, un ar to mums tagad jāsadzīvo.”
Intensīvās sabiedrības uzmanības dēļ Patriks pārcēlās no Daksberijas uz Ņujorku, cerot tur dzīvot ārpus sabiedrības uzmanības loka. Tagad viņš kopā ar Reičelu Denisu veido jaunu ģimeni un nākotnē vēlas saviem bērniem pastāstīt par viņu mirušajiem brāļiem un māsu. „Domāju, ka ikviens vecāks piekritīs – attiecības ar katru bērnu ir atšķirīgas, taču viņi visi ir tavi bērni. Es nevaru sagaidīt brīdi, kad varēšu viņiem pastāstīt par viņu brāļiem un māsu.”
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Tā kā tiesas prāva beidzās bez sprieduma, lieta joprojām nav atrisināta. Prokuratūra vēl nav paziņojusi, vai pieprasīs atkārtotu lietas izskatīšanu. Nākamā tiesas sēde Plimutas Augstākajā tiesā Masačūsetsā paredzēta 29. septembrī.