Tas ir katra bērna sapnis! Lisabonā apskatāma Eiropā lielākā LEGO modeļu izstāde
Vairāk nekā 15 miljoni LEGO klucīšu, milzu lidmašīna, kruīza kuģis, pūķis un pat dinozaurs – Lisabonā durvis vērusi Eiropā lielākā no LEGO klucīšiem veidoto modeļu izstāde. Tā iekārtota 2000 kvadrātmetru plašā teritorijā un piedāvā apskatīt vairāk nekā 120 dažādus modeļus.
Izstādes iespaidīgāko eksponātu vidū ir četri tā dēvētie supermodeļi, kuru izveidošanai katram izmantots vairāk nekā pusmiljons LEGO klucīšu. Viens no tiem ir ASV prezidenta lidmašīnas “Air Force One” atveidojums. Precīzs lidmašīnas izveidošanai izmantoto klucīšu skaits nav zināms, taču organizatori lēš, ka tam nepieciešams aptuveni miljons LEGO detaļu. Sešu cilvēku komanda pie iespaidīgā modeļa strādājusi pusgadu. Gatavā lidmašīna ir gandrīz 11 metrus gara, desmit metrus plata un trīs metrus augsta.
Taču milzu lidmašīna nav vienīgais eksponāts, kas piesaista uzmanību. Apmeklētāji var apskatīt arī “Jūru karaļa” modeli, kas veidots, iedvesmojoties no kruīza kuģa. Tā tapšanā izmantoti vairāk nekā 700 000 klucīšu. Savukārt 900 000 detaļu bijis nepieciešams, lai uzbūvētu milzu spinozauru. Starp lielākajiem eksponātiem ir arī “Lielais sarkanais pūķis”.
Izstāde gan nav veltīta tikai un vienīgi milzu modeļu izrādīšanai. Organizatori izveidojuši vairākas tematiskās zonas, kurās LEGO pasaulē atveidots kino, sports un “Zvaigžņu kari”. Atsevišķi modeļi veltīti arī ģeogrāfijai, bioloģijai un citām zinātnes nozarēm. Lielāko daļu apskatāmo darbu iecerējuši, projektējuši un uzbūvējuši paši izstādes veidotāji.
Būtiski, ka izstāde nav domāta tikai citu cilvēku izveidoto LEGO modeļu apskatīšanai. Īpašajā “Fun Zone” ikviens neatkarīgi no vecuma var ķerties pie LEGO klucīšiem un uzbūvēt pats savu modeli. Līdzās galvenajai ekspozīcijai par papildu samaksu pieejama arī 3D galerija ar optiskajām ilūzijām un fotografēšanās vietām.
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Izstāde iekārtota Lisabonas vēsturiskajā “Cordoaria Nacional” ēkā un būs apskatāma līdz 10. janvārim. Pirms nonākšanas Portugālē tā jau viesojusies 11 Eiropas valstīs, bet pēc Lisabonas organizatori plāno turpināt ceļu pa Pireneju pussalu – starp iespējamajām nākamajām pieturām minēta Porto, Madride un Barselona.