Krievijas "vēlēšanās", kurās opozīcija bija bloķēta, Putina partija svin pārliecinošu uzvaru
Krievijas parlamenta vēlēšanās pārsteigumu nav – pēc 83% balsu saskaitīšanas vadībā ar 57,82% ir diktatora Vladimira Putina partija "Vienotā Krievija". Balsojumā drīkstēja piedalīties tikai Kremlim lojālas partijas, bet vienīgā pretkara partija "Jabloko" no vēlēšanām tika izslēgta.
Putina partijas kandidāti atrodas vadībā arī 208 no 225 vienmandāta vēlēšanu apgabaliem. Saskaņā ar sākotnējām aplēsēm Vienotā Krievija varētu iegūt 338 no 450 vietām Valsts domē. Tas partijai nodrošinātu divu trešdaļu vairākumu, kas nepieciešams arī konstitūcijas grozīšanai. Valsts domē iekļuvušas tās pašas partijas, kuras bija pārstāvētas līdzšinējā parlamentā. Komunistiskā partija saņēmusi 13,84%, Liberāldemokrātiskā partija – 8,77%, bet partija Jaunie ļaudis – 7,07% balsu. Savukārt Taisnīgā Krievija ar 4,99% pagaidām nav pārvarējusi 5% barjeru.
Vēlēšanās piedalījās tikai partijas, kas atbalsta Putina politiku un Krievijas sākto karu pret Ukrainu. Vienīgā vēlēšanām pielaistā pretkara partija "Jabloko" pēc reģistrācijas tika svītrota no partiju saraksta ar Augstākās tiesas lēmumu, lai gan aptuveni 100 tās pārstāvju turpināja kandidēt vienmandāta apgabalos.
„Kāds gan cits rezultāts varēja būt, ja vēlēšanās piedalījās desmit partijas un tās visas atbalsta Putina politiku?” medijam BBC pēc "rezultātu" paziņošanas pauda Jabloko priekšsēdētājs Nikolajs Ribakovs. Politiķis pauda, ka negaida uz to, ka jaunais parlamenta sasaukums būtiski atšķirsies no iepriekšējā: „Es nedomāju, ka Valsts dome mainīsies. Tāpat kā līdz šim, tā par Putina politiku balsos ar simtprocentīgu atbalstu.”
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Ribakovs norādīja, ka arī partijas kandidāti un novērotāji saskārušies ar spiedienu. „Daži mūsu kandidāti, kuriem vajadzēja piedalīties vēlēšanās, atrodas cietumā, daudziem tika liegts kandidēt, bet daļa mūsu novērotāju netika reģistrēti un nevarēja uzraudzīt balsošanu,” viņš sacīja.
Saskaņā ar varasiestāžu sniegto informāciju vēlētāju aktivitāte sasniegusi 56%. Balsošana pirmo reizi tika rīkota arī Krievijas okupētajās Ukrainas teritorijās Doneckas, Luhanskas, Zaporižjas un Hersonas apgabalos, neraugoties uz Ukrainas un starptautiskās sabiedrības protestiem.
Vēlēšanu pēdējās dienas priekšvakarā Ukraina sarīkoja plašu dronu uzbrukumu Maskavas apkārtnei, trāpot arī naftas pārstrādes rūpnīcai. Tomēr pēc vairāk nekā četrarpus kara gadiem Maskavas iedzīvotāju reakcijā pārsteigumu nomainījusi samierināšanās.
Lai gan vēlēšanu iznākums bija paredzams, nav skaidrs, kā Kremlis to izmantos. Visticamāk, rezultāti tiks pasniegti kā apliecinājums sabiedrības atbalstam Putinam un kā pamatojums turpmākajiem lēmumiem, tostarp kara turpināšanai. Putins nesen noliedza jauna mobilizācijas viļņa iespējamību. „Pašlaik nav tāda scenārija, kura dēļ tas būtu nepieciešams,” viņš paziņoja. Tomēr Krievijas sabiedrībā joprojām valda bažas par iespējamu jaunu mobilizāciju, un pēc vēlēšanām Kremļa rīcībā būs pilnībā lojāls parlaments, kas gatavs atbalstīt prezidenta turpmākos lēmumus.