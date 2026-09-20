Zelenskis vienojies ar Trampu tikties Ņujorkā.
Pasaulē
Šodien 22:32
“Šī tikšanās varētu daudz ko mainīt.” Zelenskis vienojas ar Trampu par tikšanos Ņujorkā
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis svētdien paziņoja, ka telefonsarunā ar ASV prezidentu Donaldu Trampu vienojies tikties ar viņu Ņujorkā.
"Es tikko runāju ar prezidentu Donaldu Trampu. Tā bija svarīga saruna, un mēs daudz ko pārrunājām," paziņoja Zelenskis savā "Facebook" kontā.
"Mēs vienojāmies tikties Ņujorkā, un šī tikšanās varētu daudz ko mainīt. Ir izveidojies diplomātisks impulss," pavēstīja Zelenskis.
Zelenskis iepriekš bija teicis, ka cer septembra otrajā pusē tikties ar Trampu, lai apspriestu jautājumu par Ukrainas pretraķešu aizsardzību.