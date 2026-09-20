“Šī tikšanās varētu daudz ko mainīt.” Zelenskis vienojas ar Trampu par tikšanos Ņujorkā
Foto: AFP/Scanpix
Zelenskis vienojies ar Trampu tikties Ņujorkā.
Pasaulē

“Šī tikšanās varētu daudz ko mainīt.” Zelenskis vienojas ar Trampu par tikšanos Ņujorkā

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis svētdien paziņoja, ka telefonsarunā ar ASV prezidentu Donaldu Trampu vienojies tikties ar viņu Ņujorkā.

“Šī tikšanās varētu daudz ko mainīt.” Zelenskis vi...

"Es tikko runāju ar prezidentu Donaldu Trampu. Tā bija svarīga saruna, un mēs daudz ko pārrunājām," paziņoja Zelenskis savā "Facebook" kontā.

"Mēs vienojāmies tikties Ņujorkā, un šī tikšanās varētu daudz ko mainīt. Ir izveidojies diplomātisks impulss," pavēstīja Zelenskis.

Zelenskis iepriekš bija teicis, ka cer septembra otrajā pusē tikties ar Trampu, lai apspriestu jautājumu par Ukrainas pretraķešu aizsardzību.
 

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