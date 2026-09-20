Krievijā noslēdzas vēlēšanas bez reālas opozīcijas; Kremlis balsojumu grib pasniegt kā atbalstu karam
Krievijā svētdienas vakarā slēgti vēlēšanu iecirkņi pēc trīs dienas ilgušajām Valsts domes vēlēšanām. Valdošajai partijai “Vienotā Krievija” prognozē dominējošā stāvokļa saglabāšanu, kamēr lielākā daļa pret karu vērsto kandidātu no vēlēšanām tika izslēgti. Kremlis savukārt balsojumu cenšas sasaistīt ar sabiedrības atbalstu Krievijas armijai un karam Ukrainā.
Vēlēšanu iecirkņi svētdien slēgti visās Krievijas 11 laika joslās. Sākotnējie rezultāti gaidāmi svētdienas vakarā, bet gandrīz pilnīga balsu aina – pirmdien. Šīs ir pirmās Krievijas parlamenta vēlēšanas kopš pilna mēroga iebrukuma Ukrainā 2022. gada februārī. Iepriekšējās, 2021. gada vēlēšanās, “Vienotā Krievija” ieguva vairāk nekā divas trešdaļas no 450 vietām Valsts domē.
Krievijas diktators Vladimirs Putins pats nav “Vienotās Krievijas” biedrs un šajās vēlēšanās nekandidēja, tomēr partija konsekventi atbalsta viņa politiku.
Vēlēšanas notikušas stingri kontrolētā politiskajā vidē. Vairums redzamāko pretkaru noskaņoto kandidātu no balsojuma tika izslēgti, bet daļa Putina kritiķu atrodas ieslodzījumā vai emigrācijā.
Liberālā partija “Jabloko”, kas publiski iestājusies pret karu Ukrainā, augustā ar Krievijas Augstākās tiesas lēmumu tika izslēgta no federālā partiju saraksta. Atsevišķiem tās kandidātiem gan bija atļauts kandidēt vienmandāta apgabalos. “Jabloko” sestdien arī paziņoja, ka kāds tās vēlēšanu novērotājs Sanktpēterburgā aizturēšanas laikā zaudējis samaņu. Partija ziņoja arī par citiem gadījumiem, kad tās novērotājiem liegta piekļuve iecirkņiem.
Pirms balsojuma Putins televīzijas uzrunā pats nepārprotami sasaistīja vēlēšanas ar karu Ukrainā. “Jūsu izvēle un apņēmība vēlreiz parādīs, ka miljoniem cilvēku atbalsta mūsu karavīrus un ka mēs esam kopā,” viņš sacīja.
Kremlis vēlēšanas pozicionē kā vienu no rādītājiem sabiedrības atbalstam karam, kuru Krievijas vadība turpina dēvēt par “speciālo militāro operāciju”. Vienlaikus neatkarīgi novērtēt sabiedrības attieksmi ir sarežģīti ierobežotās politiskās konkurences un represīvās vides dēļ.
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Svētdien pēcpusdienā Krievijas vēlēšanu amatpersonas ziņoja, ka vēlētāju aktivitāte tuvojas 57%.
United Russia is leading with 57.54% of the vote in the State Duma election after the first protocols were processed, according to Russia’s Central Election Commission— NEXTA (@nexta_tv) September 20, 2026
United Russia — 57.54%
Communist Party — 13.67%
LDPR — 9.27%
New People — 7.96%
A Just Russia — 5.16%
*… https://t.co/X1a1zOZUYq pic.twitter.com/0lKNAlljHZ
Krievija vēlēšanas rīkoja arī tās kontrolētajās Ukrainas Doneckas, Luhanskas, Hersonas un Zaporižjas apgabalu daļās.
Ukraina šādu balsošanu savā starptautiski atzītajā teritorijā noraida un sauc par nelikumīgu. Krievija šos reģionus pasludinājusi par savas valsts sastāvdaļu, lai gan starptautiskā sabiedrība aneksiju plaši neatzīst. No okupētajām teritorijām publiskotajos attēlos redzamas arī vēlēšanu amatpersonas bruņotu Krievijas karavīru pavadībā.
In Russia 🇷🇺, election is free and fair. Those who vote against Putin are treated in a language they understand😄 pic.twitter.com/56ylz7c2Sk— RAZOR BLADE (@razorblade300) September 20, 2026
Šajās vēlēšanās Krievija vēl plašāk izmantoja elektronisko balsošanu. Arī pats Putins savu balsi nodeva internetā. Elektroniskā sistēma jau gadiem izpelnījusies opozīcijas un neatkarīgo novērotāju kritiku par pārskatāmības trūkumu. Krievijas amatpersonas savukārt apgalvo, ka vēlēšanu process atbilst valsts likumiem.
Maskavā iedzīvotāji tika arī mudināti balsot elektroniski, piedāvājot iespēju iegūt punktus un piedalīties dažādu balvu izlozēs.
Vēlēšanu laikā tika ziņots arī par sistēmas darbības traucējumiem. Krievijas Centrālā vēlēšanu komisija tos saistīja ar plašiem kiberuzbrukumiem.