Žurnāliste Trampam uzdod neērtu jautājumu par Kenedija centru - atbildes vietā viņš dodas prom
ASV prezidents Donalds Tramps nonācis uzmanības centrā pēc neveikla brīža sarunā ar žurnālistiem, ko tiešraidē demonstrēja arī “Fox News”. Kad reportiere viņam pajautāja, kādēļ prestižajam Kenedija skatuves mākslas centram Vašingtonā obligāti būtu jānes tieši viņa vārds, Tramps uz jautājumu neatbildēja – pagriezās, devās uz automašīnu un aizbrauca.
Incidents notika trešdien, 16. septembrī, Šarlotā, Ziemeļkarolīnā. Pirms tam 80 gadus vecais ASV prezidents žurnālistiem plaši skaidroja savu redzējumu par Kenedija centra nākotni un apgalvoja, ka iestāde gadiem esot zaudējusi desmitiem vai pat simtiem miljonu dolāru.
Tramps uzsvēra, ka viņa administrācija esot gatava uzņemties centra glābšanu un līdzekļu piesaisti, taču uzskata, ka par to administrācijai pienāktos arī atzinība.
Viņš arī brīdināja, ka bez turpmāka finansiāla atbalsta centra nākotne esot apdraudēta, un apgalvoja, ka ēkai ir nopietnas tehniskas problēmas. Kenedija centra vadība pēdējās dienās patiešām atsaukusies uz drošības problēmām un ēkas konstrukciju stāvokli, pamatojot centra pagaidu slēgšanu.
Sarunas noslēgumā kāda reportiere Trampam skaļi pajautāja: “Bet kāpēc tam jābūt tieši jūsu vārdam, kungs?” Prezidents uz jautājumu neatbildēja. Tā vietā viņš turpināja īsi runāt par nepieciešamību “glābt” centru, pēc tam pagriezās pret žurnālistiem ar muguru, devās līdz melnai automašīnai, iekāpa tajā un aizbrauca.
Strīds par Kenedija centru jau ilgāku laiku izvērties arī juridiskā cīņā.
Federālais tiesnesis Kristofers Kūpers 15. septembrī atkārtoti lēma, ka Kenedija centra ēkai un teritorijai nevar pievienot Trampa vārdu bez Kongresa apstiprinājuma. Tiesa norādīja, ka pilnvaras mainīt centra nosaukumu ir Kongresam.
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Kenedija centra Trampa ieceltā valde iepriekš bija atbalstījusi priekšlikumu godināt prezidentu par līdzekļu piesaisti renovācijai, tostarp izvietojot viņa vārdu uz ēkas. Taču šie plāni nonākuši tiesā pēc demokrātu kongresmenes Džoisa Bītijas iebildumiem. Konflikts saasinājās vēl vairāk pēc tam, kad Tramps publiski pieļāva, ka Kenedija centra ēka nākotnē varētu tikt pat nojaukta.