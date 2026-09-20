Rietumu izlūkošanas avoti brīdina par iespējamu Krievijas kara eskalāciju pēc vēlēšanām
Krievijas līderis Vladimirs Putins pēc nedēļas nogalē notiekošajām Valsts domes vēlēšanām varētu gatavoties jaunam kara eskalācijas posmam Ukrainā, vēsta britu laikraksts “The Telegraph”, atsaucoties uz Rietumu izlūkošanas avotiem. To vidū tiek minēta pastiprināta karavīru vervēšana, iespējama mobilizācijas paplašināšana un intensīvāki uzbrukumi Ukrainai.
Izlūkošanas avoti laikrakstam norādījuši, ka Krievijā tiekot veikti administratīvi priekšdarbi, kas ļautu strauji palielināt bruņoto spēku skaitu, ja Kremlis pieņemtu šādu politisku lēmumu. Vienlaikus uzsvērts, ka tas vēl nenozīmē, ka jauna vispārēja mobilizācija jau būtu izlemta.
“Redzam daudz tā dēvētās slēptās mobilizācijas un papildu centienus palielināt līgumkaravīru skaitu,” “The Telegraph” sacījis kāds izlūkošanas avots. Kā piemēri minēts spiediens līgumus ar armiju parakstīt cilvēkiem, kuri gaida tiesu, kuriem ir parādi vai problēmas ar studijām.
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis iepriekš izteicies, ka Ukrainas izlūkdienestu rīcībā esošā informācija liecina par iespējamu Krievijas plānu papildus iesaukt līdz 300 000 cilvēku. Atsevišķi Rietumu izlūkdienestu pārstāvji gan šo skaitli apšaubījuši, cita starpā norādot uz milzīgo tehnikas un ekipējuma daudzumu, kas būtu nepieciešams tik lielam papildspēku skaitam.
Krievijā svētdien, 20. septembrī, norisinās Valsts domes vēlēšanu pēdējā diena. Valdošā partija “Vienotā Krievija” saglabā dominējošo stāvokli, savukārt lielākajai daļai pret karu noskaņoto kandidātu dalība vēlēšanās liegta. Kremlis vēlēšanas publiski saistījis arī ar sabiedrības atbalstu Krievijas karaspēkam Ukrainā.
Tieši periodu pēc vēlēšanu noslēguma Rietumu amatpersonas un izlūkošanas avoti vērtējot ar pastiprinātu uzmanību. “The Telegraph” avoti uzskata, ka politiski jutīgs lēmums par plašāku mobilizāciju Kremlim varētu būt vienkāršāk īstenojams pēc balsojuma beigām.
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2022. gada septembrī Putins izsludināja tā dēvēto daļējo mobilizāciju, kuras gaitā tika iesaukti vismaz 300 000 cilvēku. Toreiz mobilizācija izraisīja arī simtiem tūkstošu militārā vecuma vīriešu aizbraukšanu no Krievijas.
Bažas par iespējamo kara eskalāciju izskan laikā, kad vairākas Eiropas valstis ziņo par pieaugošiem hibrīddraudiem. Francijas prezidents Emanuels Makrons 18. septembrī paziņoja, ka Krievijas hibrīdapdraudējums Eiropai pēdējās nedēļās ir pastiprinājies, un devis valdībai rīkojumu izstrādāt papildu pasākumus kritiskās infrastruktūras aizsardzībai pret dronu un kiberuzbrukumiem. Maskava šādas Eiropas valstu apsūdzības noraida.
“The Telegraph” vēsta, ka Eiropas aizsardzības amatpersonas bažījas arī par iespējamiem Krievijas mēģinājumiem pārbaudīt NATO reakciju. Publiski pierādījumi, ka Kremlis būtu pieņēmis lēmumu par tiešu uzbrukumu NATO dalībvalstij, gan nav sniegti.