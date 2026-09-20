ASV brīdina par iespējamu strauju konflikta saasināšanos pēc uzbrukuma Rijādai
ASV brīdinājušas, ka cīņas starp Saūda Arābiju un Irānas atbalstītajiem hutiešiem varētu strauji saasināties pēc tam, kad pirmo reizi kopš Jemenas konflikta atsākšanās tika veikts raķešu uzbrukums Rijādai.
ASV prezidents Donalds Tramps pārtrauca nedēļas nogali Kempdeividā, lai sestdien negaidīti atgrieztos Baltajā namā.
Baltais nams nesniedza nekādu paskaidrojumu par šo priekšlaicīgo atgriešanos, kas notika brīdī, kad tika pārkāpta jauna robežlīnija konfliktā starp Saūda Arābiju un hutiešiem, kuri kontrolē lielu daļu Jemenas un cīnās pret valdības spēkiem, kurus atbalsta Rijādas vadītā koalīcija.
Sestdien Saūda Arābijas galvaspilsētā atskanēja skaļas eksplozijas, un āgntūras AFP žurnālisti redzēja, ka netālu no lidostas deg degvielas tvertne ar naftas giganta "Aramco" logotipu.
Šī ir pirmā reize kopš Jemenas pilsoņu kara atsākšanās, kad uzbrukumi apdraudējuši Saūda Arābijas galvaspilsētu, radot papildu spiedienu uz pasaules ekonomiku, ko jau satricinājis septiņus mēnešus ilgais karš starp ASV un Irānu.
"Šim militārajam konfliktam ir potenciāls strauji saasināties," brīdināja ASV Valsts departaments, piebilstot, ka ASV pilsoņiem, kas atrodas ārpus Tuvajiem Austrumiem, būtu "nopietni jāpārdomā ceļošana uz šo reģionu un caur to".
Pēdējās nedēļās hutiešu zibensātrā ofensīva, kuras rezultātā tika ieņemtas plašas Jemenas teritorijas, ir prasījusi simtiem cilvēku dzīvību un, saskaņā ar ANO bēgļu aģentūras datiem, likusi pamest mājas vairāk nekā 110 000 cilvēku.