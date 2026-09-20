Krievija pie Igaunijas robežas ievieš stingrus ierobežojumus; Tallina gatava robežu slēgt mobilizācijas gadījumā
Krievijas varasiestādes noteikušas jaunus pārvietošanās ierobežojumus pierobežā ar Igauniju – tostarp aizliegumu nakts laikā pārvietoties ārpus apdzīvotām vietām piecu kilometru joslā gar robežu. Ierobežojumi ieviesti laikā, kad Igaunijas valdība gatavojas dažādiem scenārijiem gadījumam, ja Maskava izsludinātu jaunu vispārējo mobilizāciju.
Krievijas Federālā drošības dienesta (FSB) Sanktpēterburgas un Ļeņingradas apgabala robežpārvalde paziņojusi, ka īpašais režīms Slancu un Kingisepas rajonos būs spēkā no 16. līdz 26. septembrim. Abi rajoni atrodas pie Igaunijas robežas, tostarp pretējā Narvas upes krastā.
Oficiāli FSB skaidro, ka pasākumi paredzēti, lai novērstu pārkāpumus robežapsardzības un migrācijas jomā, kā arī aizsargātu ūdens bioloģiskos resursus.
Tomēr noteiktie ierobežojumi ir ievērojami plašāki.
Līdz 26. septembrim aizliegts atrasties Narvas upes krastā un izmantot mazos peldlīdzekļus noteiktā upes posmā starp Boļšaja Čeremuhas un Kriušas upēm. Tāpat Slancu pierobežas zonā un piecu kilometru joslā Kingisepas rajonā aizliegtas medības un pārvietošanās ar šaujamieročiem.
Savukārt diennakts tumšajā laikā gan cilvēkiem, gan transportlīdzekļiem aizliegts pārvietoties ārpus apdzīvotām vietām piecu kilometru joslā gar valsts robežu abos rajonos.
Jaunie noteikumi ieviesti laikā, kad Krievijā līdz 20. septembrim notiek Valsts domes vēlēšanas – pirmās parlamenta vēlēšanas kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā 2022. gadā. Vēlēšanas norisinās stingri kontrolētā politiskajā vidē; vairākiem pret karu noskaņotiem kandidātiem liegta dalība.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Izdevuma “The Baltic Flank” autors un igauņu pētnieciskais žurnālists Holgers Rūnemā norāda uz ierobežojumu laiku un pieļauj, ka to patiesais mērķis varētu būt saistīts ne tikai ar FSB oficiāli minēto robežkontroli un dabas resursu aizsardzību, bet arī ar gatavošanos iespējamai iedzīvotāju aizplūšanai no Krievijas.
Tikmēr robežas otrā pusē Igaunijas valdība atklāti atzinusi, ka gatavojas situācijai, kurā Krievija varētu izsludināt vispārēju mobilizāciju. Igaunijas valdības drošības kabinets šonedēļ apspriedis iespējamās Krievijas mobilizācijas scenārijus un to ietekmi uz valsts drošību. Ārlietu ministrs Marguss Cahkna apstiprināja, ka valdība regulāri izvērtē iespējamo Krievijas rīcību un nepieciešamos pretpasākumus.
Premjerministrs Kristens Mihals savukārt paziņojis, ka nepieciešamības gadījumā Igaunija spēj slēgt robežšķērsošanas punktus ļoti ātri. “Robežu var slēgt arī nekavējoties,” sacīja Mihals, skaidrojot, ka konkrētā rīcība būtu atkarīga no draudu novērtējuma un no tā, kāda veida mobilizāciju Krievija izsludinātu. Viņš norādīja, ka Igaunijas Policijas un robežsardzes pārvalde un iekšlietu ministrs ir gatavi šādam scenārijam.
Igaunijas amatpersonu ieskatā plaša mobilizācija varētu palielināt spriedzi pašā Krievijā un radīt arī papildu migrācijas un drošības riskus kaimiņvalstīm.