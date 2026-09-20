"Bez atbalsta situācija ir bezcerīga" - Krievijas uzbrukumu rezultātā Ukrainā faktiski apstājusies tērauda ražošana
Krievijas uzbrukumi devuši smagu triecienu vienai no Ukrainas svarīgākajām rūpniecības nozarēm – valstī faktiski apstājusies tērauda ražošana.
Pēdējās nedēļās Krievija sistemātiski veic uzbrukumus Ukrainas metalurģijas nozares galvenajiem uzņēmumiem. Agresors vairākkārt ir uzbrucis Ukrainas lielākā metalurģijas uzņēmuma "Metinvest" grupai piederošajām "Zaporožstaļ" rūpnīcām Zaporižjā, kā rezultātā daļa uzņēmumu bija spiesta pārtraukt darbu.
Raķešu apšaudē cietuši arī metalurģijas kombināti "ArcelorMittal Krivoj Rog" un "Kametstaļ" Dņipropetrovskas apgabalā. Kā raksta "Financial Times", rūpnīcas, kuras skāra Krievijas uzbrukumi, nodrošināja aptuveni 90% no Ukrainas tērauda ražošanas.
“Metinvest” pārstāvis Oleksandrs Vodovizs norāda, ka pašlaik valstī vairs nav strādājošas tērauda ražošanas nozares. Viņš arī uzsvēra, ka "Metinvest" pagaidām nevar novērtēt, cik daudz laika būs nepieciešams, lai atjaunotu bojātos uzņēmumus.
Zaudējumi nozarē uzkrājas jau vairākus gadus: kara dēļ Ukraina jau ir zaudējusi ievērojamu daļu aktīvu. Saskaņā ar "GMK Center" nozares analīzi, 2025. gadā kopējā nominālā tērauda ražošanas jauda bija samazinājusies no aptuveni 42 miljoniem tonnu līdz 16,5 miljoniem tonnu gadā.
Iepriekš "Metinvest" grupas operatīvais direktors Oleksandrs Mironenko intervijā žurnālam "Forbes Ukraine" uzsvēra, ka, neskaitot Krievijas uzbrukumus uzņēmumiem, nozares situāciju ietekmē arī ostu blokāde, dārgā loģistika, augstās elektroenerģijas cenas un ES noteiktie ierobežojumi.
"2022. -2023. gadā uzņēmumam bija rezerves, kas izveidotas pirmskara gados. Šodien šādas rezerves vairs nav. Ne tikai mums, bet nevienam uzņēmumam. Bez valsts atbalsta, bez ārvalstu partneru palīdzības mēs vienkārši neizkļūsim no šīs situācijas," viņš paziņoja.