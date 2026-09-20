Ziemeļkoreja izšauj ballistisko raķeti; Dienvidkorejā sasauc ārkārtas sanāksmi
Ziemeļkoreja svētdien, 20. septembrī, sacēlusi pamatīgu traci, izšaujot tuva darbības rādiusa ballistisko raķeti Japāņu jūras virzienā. Tā nolidojusi aptuveni 450 kilometrus, bet Dienvidkorejā pēc notikušā sasaukta ārkārtas Nacionālās drošības padomes sanāksme.
Dienvidkorejas militāristi ziņo, ka raķete palaista ap plkst. 15 pēc vietējā laika no Vonsanas apkārtnes Ziemeļkorejas austrumu piekrastē. Pēc sākotnējām aplēsēm, tā nolidojusi aptuveni 450 kilometrus, bet Dienvidkorejas un ASV militārie dienesti turpina analizēt tās lidojuma parametrus. Arī Japānas Aizsardzības ministrija fiksējusi raķetes palaišanu un norādījusi, ka tā nav nokritusi Japānas teritoriālajos ūdeņos.
Raķetes palaišana notikusi laikā, kad Korejas pussalā saglabājas paaugstināta spriedze. Tikai dažas dienas iepriekš Ziemeļkorejas līdera Kima Čenuna māsa Kima Jočena asi kritizēja ASV un tās sabiedroto militārās aktivitātes reģionā. Phenjana Dienvidkorejas un ASV kopīgās militārās mācības regulāri raksturo kā gatavošanos iespējamam uzbrukumam, savukārt Seula un Vašingtona uzsver, ka tās tiek rīkotas aizsardzības nolūkos.
Ziemeļkoreja pēdējos gados ievērojami paplašinājusi savu raķešu programmu un regulāri izmēģina gan tuva, gan tāla darbības rādiusa ballistiskās raķetes. Tas notiek, neraugoties uz ANO Drošības padomes rezolūcijām, kas Phenjanai aizliedz ballistisko raķešu tehnoloģiju izmantošanu. Ziemeļkoreja, savukārt, uzstāj, ka tai ir tiesības attīstīt ieročus savas drošības garantēšanai.