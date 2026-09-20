Krievijā šodien noslēdzas vēlēšanas: balsošana notiek arī okupētajās Ukrainas teritorijās
Svētdien, 20. septembrī, Krievijā aizrit trešā un pēdējā parlamenta vēlēšanu diena. Šoreiz balsošana izceļas ar to, ka jāpiedalās arī iedzīvotājiem okupētajās Ukrainas teritorijās. Tās Maskava pasludinājusi par savām, lai gan pilnībā nekontrolē.
Balsošana notiek Krievijas okupētajās Doneckas, Luhanskas, Hersonas un Zaporižjas apgabalu daļās. Krievija 2022. gadā paziņoja par šo četru Ukrainas reģionu aneksiju, taču nevienu no tiem pilnībā nekontrolē. Maskava šīs teritorijas uzskata par Krievijas sastāvdaļu, savukārt Ukraina un lielākā daļa ārvalstu to neatzīst.
Okupētajās teritorijās balsošana drošības apsvērumu dēļ sākta jau pirms oficiālā trīs dienu vēlēšanu perioda. Ukrainas amatpersonas vēlēšanu rīkošanu uzskata par nelikumīgu, bet cilvēktiesību aktīvisti ziņojuši, ka uz daļu iedzīvotāju tiek izdarīts spiediens piedalīties balsošanā. Izskanējušas arī ziņas, ka vēlēšanu komisiju pārstāvjus atsevišķās vietās pavada bruņotas personas.
Šīs ir pirmās Krievijas parlamenta vēlēšanas kopš pilna mēroga iebrukuma Ukrainā 2022. gada februārī. Tajās tiek ievēlētas visas 450 Valsts domes deputātu vietas. Valdošajai partijai “Vienotā Krievija” pašlaik ir vairāk nekā divas trešdaļas vietu parlamenta apakšpalātā, bet lielākā daļa politiķu, kas atklāti iestājušies pret karu, vēlēšanās nav pielaisti vai Krieviju pametuši.
Krievijas prezidents Vladimirs Putins pirms vēlēšanām balsošanu sasaistīja arī ar sabiedrības atbalstu Krievijas karavīriem. Savukārt Ukraina uzsvērusi, ka neatzīs okupētajās teritorijās notikušās balsošanas rezultātus. Pirmie provizoriskie vēlēšanu rezultāti gaidāmi svētdienas vakarā.