Planēta šodien kļūs par kripatu tīrāka: Pasaules talkā iesaistās arī Latvija
Šodien, 20. septembrī, cilvēki dažādās pasaules malās atkal apvienojas, lai sakoptu apkārtējo vidi. Pasaules talka kopš 2018. gada pulcējusi jau 139 miljonus cilvēku. Arī Latvijā šodien paredzēta virkne pasākumu.
Latvijā notiks dažādi vides sakopšanas un bioloģiskās daudzveidības veicināšanas pasākumi. Piemēram, invazīvo sugu apkarošana, dabas izzināšanas aktivitātes un Laimes koku stādīšana. Jēkabpils novada Sēlpils pagastā talcinieki veidos jau desmito Laimes koku parku, savukārt Ādažos tiks papildināts jau esošais parks.
Liepājā plkst. 13 iedzīvotāji aicināti sakopt Liepājas ezera krastu, bet Mārupes novadā pie Beberbeķu ezera no plkst. 10 paredzēta invazīvās vārpainās korintes apkarošana. No plkst. 11 līdz 14 talka notiks arī Dižstendes Ideju muižā.
Plaša programma paredzēta arī Rīgas Rātslaukumā, kur uz lielā ekrāna varēs sekot Pasaules talkas norisei dažādos kontinentos. Tur būs apskatāma fotoizstāde ar stāstiem no 22 pasaules valstīm, kā arī notiks dažādas izzinošas aktivitātes par atkritumu šķirošanu, lietu atkārtotu izmantošanu, dabas ekosistēmām un invazīvajām sugām.
Pasaules talkas kustības pirmsākumi meklējami Igaunijā, kur 2008. gadā 50 000 cilvēku tikai piecās stundās kopīgi sakopa valsti. Ideja vēlāk pārauga globālā kustībā, kas šobrīd ik gadu vieno miljoniem cilvēku visā pasaulē. Kopš 2024. gada 20. septembris iekļauts arī ANO starptautisko dienu kalendārā kā Pasaules talkas diena.