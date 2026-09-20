Krievija naktī uzbrūk Ukrainai ar 138 droniem; nogalināta māte un divi mazi bērni
Krievija naktī uz svētdienu veikusi plašu uzbrukumu Ukrainai, izmantojot 138 dronus. Īpaši traģiski tas izvērsies Kijivas apgabalā, kur dzīvību zaudējusi māte un divi mazi bērni, paziņojušas Ukrainas amatpersonas.
Ukrainas Gaisa spēki informē, ka uzbrukumā izmantoti “Shahed”, “Gerbera” un citu tipu bezpilota lidaparāti. Aptuveni puse no tiem bijuši reaktīvie droni. Ukrainas pretgaisa aizsardzībai izdevies notriekt vai neitralizēt 101 no 138 droniem, tomēr daļa sasniegusi savus mērķus.
Pēc Gaisa spēku sniegtās informācijas, Krievijas dronu triecieni fiksēti kopumā 17 vietās. Vēl piecās vietās nokritušas notriekto dronu atlūzas. Par uzbrukuma sekām ziņots vairākos Ukrainas reģionos, taču vissmagākās tās bijušas Kijivas apgabalā.
Kijivas apgabala Fastivas rajonā Krievijas uzbrukumā gājusi bojā māte un viņas divi mazie bērni – meitene un zēns. “Ienaidnieka uzbrukuma rezultātā gāja bojā māte un divi mazi bērni – meitene un zēns,” paziņojis Kijivas apgabala militārās administrācijas vadītājs Timurs Tkačenko.
Uzbrukums nodarījis postījumus arī dzīvojamajiem rajoniem. Bojātas vairākas privātmājas un automašīna, bet vienā no mājām pēc trieciena izcēlies ugunsgrēks.