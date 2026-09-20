VIDEO: Maskava liesmās - Ukraina veikusi plašu dronu uzbrukumu svarīgai naftas pārstrādes rūpnīcai
Naktī uz svētdienu Maskava un tās apkārtne piedzīvojusi plašu Ukrainas dronu uzbrukumu. Galvaspilsētas mērs Sergejs Sobjaņins apstiprinājis, ka uzbrukuma laikā bojāts objekts Maskavas naftas pārstrādes rūpnīcas teritorijā, bet sociālajos tīklos izplatīti video, kuros redzamas liesmas un melnu dūmu mutuļi.
Sobjaņins paziņojis, ka bojāts objekts Maskavas naftas pārstrādes rūpnīcas teritorijā. Pēc viņa teiktā, cilvēki rūpnīcā nav cietuši un notikuma vietā strādā operatīvie dienesti. Krievijas amatpersonas pagaidām nav sniegušas plašāku informāciju par bojājumu apmēru.
Tikmēr sociālajos tīklos publicētajos video redzams plašs ugunsgrēks un dūmu mutuļi. Ukrainas mediji, atsaucoties uz monitoringa kanāliem un aculiecinieku publicētajiem materiāliem, vēsta par ugunsgrēku rūpnīcā Maskavas Kapotņas rajonā. Šo video uzņemšanas vietu un ugunsgrēka apmēru pagaidām nav izdevies neatkarīgi pārbaudīt.
Uzbrukums Maskavai turpinājās vairākas stundas. Sobjaņins svētdienas rītā ziņoja, ka pretgaisa aizsardzības spēki diennakts laikā ceļā uz Krievijas galvaspilsētu notriekuši vairāk nekā 150 dronu. Uzbrukuma dēļ Maskavas Domodedovas un Žukovskas lidostās uz laiku tika ierobežota lidmašīnu ielidošana un izlidošana.
Maskavas naftas pārstrādes rūpnīca arī iepriekš kļuvusi par Ukrainas dronu mērķi. Jūnijā pēc trieciena rūpnīcā izcēlās ugunsgrēks, uz laiku apturot tās darbību. Būtiski, ka šī rūpnīca ir viens no nozīmīgākajiem degvielas piegādātājiem Maskavas reģionā.