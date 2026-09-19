Pirms Berlīnes vēlēšanām policija veic kratīšanu AfD galvenās kandidātes palīga mājoklī
Policija ir veikusi kratīšanu labējo eiroskeptiķu partijas "Alternatīva Vācijai" (AfD) galvenās kandidātes Berlīnes reģionālā parlamenta vēlēšanās Kristīnas Brinkeres personāla locekļa mājās, izdarot to dažas dienas pirms šīm vēlēšanām, piektdien paziņoja Berlīnes prokurori.
48 gadus vecais Brinkeres palīgs tiek turēts aizdomās par Vācijas sprāgstvielu un ieroču likumu pārkāpšanu, sacīja prokurori.
Kratīšana pēc tiesas rīkojuma tika veikta otrdien Berlīnes Lihterfeldes rajonā, paziņoja prokuratūras preses sekretārs. Par šo lietu iepriekš ziņoja laikraksti "Bild" un BZ.
Prokurori atzina, ka nav atrasti nekādi pierādījumi "apsūdzības pamatošanai".
Kratīšanas laikā tomēr tika atrasti citi priekšmeti, kuriem jāveic ekspertīze, pirms varētu tuvāk izvērtēt to nozīmīgumu krimināllikuma izpratnē.
Laikraksti ziņoja, ka izmeklētāji kratīšanā šī vīrieša mājoklī atraduši narkotikas un nacistu piemiņas lietas.
AfD preses sekretārs Ronalds Glēzers raksturoja šo lietu kā "privātu". "Mēs gaidām izmeklēšanas iznākumu," sacīja Glēzers.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
"Man nebija ne mazāko aizdomu, ka viņam bijuši šādi uzskati. Viņš vienkārši ir kolekcionārs," "Bild" citēja Brinkeres teikto par savu palīgu.
Svētdien paredzētajās Berlīnes reģionālā parlamenta vēlēšanās AfD tiek prognozēta trešā vieta. Vācijas kanclera Frīdriha Merca Kristīgo demokrātu savienība (CDU) šajās vēlēšanās varētu zaudēt Berlīnes mēra amatu cīņā ar kreiso radikāļu partiju "Die Linke" ("Kreisie").