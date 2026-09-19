Igaunija gatava atlikt “Rail Baltica” pabeigšanu līdz 2034. gadam
Igaunijas valdība apsver iespēju pagarināt “Rail Baltica” Igaunijas posma pabeigšanas termiņu līdz 2034. gadam, lai pilnvērtīgāk izmantotu Eiropas Savienības (ES) finansējumu un samazinātu projekta izmaksas valsts budžetam.
Šis jautājums pašlaik tiek apspriests Igaunijas 2027. gada valsts budžeta sarunās. Valdībai jāizšķiras, vai Igaunijas posmu pabeigt līdz 2030. gadam, kā paredzēts pašreizējos plānos, vai arī būvniecību sadalīt ilgākā laika periodā.
Igaunijas premjerministrs Kristens Mihals norādījis, ka tehniski valsts ir spējīga savu “Rail Baltica” posmu pabeigt līdz 2030. gadam, taču šādā gadījumā būtu nepieciešams ievērojami lielāks finansējums no valsts budžeta.
“Ja būvēsim ātrāk, mums nāksies tērēt vairāk pašu līdzekļu. Ja būvēsim nedaudz lēnāk, varēsim izmantot ievērojami vairāk ES līdzekļu,” sacīja Mihals.
Nākamais ES finansējuma periods ilgs līdz 2034. gadam. Igaunijas valdība apsver iespēju būvniecības grafiku pielāgot šim finansējuma periodam, lai pēc iespējas lielāku daļu projekta izmaksu segtu ar ES līdzekļiem, nevis valsts budžeta naudu.
“Mums ir jāzina, kad tiks saņemti ES līdzekļi, kad mēs tos varēsim izmantot, cik ātri mēs tos varēsim iztērēt un kādu grafiku mēs varam izstrādāt,” norādījusi Igaunijas izglītības un pētniecības ministre Kristina Kallasa.
Viņa uzsvērusi, ka Igaunijai, Latvijai un Lietuvai nepieciešams savstarpēji saskaņot “Rail Baltica” būvniecības grafikus, kā arī tos pielāgot ES finansējuma pieejamībai.
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Mihals norādījis, ka no trim Baltijas valstīm Igaunija līdz šim ir visvairāk pavirzījusies uz priekšu sava “Rail Baltica” posma būvniecībā un būtu spējīga to pabeigt līdz 2030. gadam. Tomēr valdībai jāizvērtē, vai ātrāka būvniecība ir tā vērta, ja tā prasītu ievērojami lielāku finansējumu no Igaunijas budžeta.
Baltijas valstis pašlaik apspriež kopīgu nostāju par projekta turpmāko īstenošanas grafiku. Igaunijas valdība savus plānus paredz precizēt nākamnedēļ.
“Rail Baltica” ir starptautisks dzelzceļa infrastruktūras projekts, kura mērķis ir savienot Baltijas valstis ar Eiropas dzelzceļa tīklu. Projekts paredz izbūvēt aptuveni 870 kilometrus garu Eiropas standarta platuma dzelzceļa līniju no Tallinas caur Rīgu un Kauņu līdz Lietuvas un Polijas robežai.