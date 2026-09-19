Divu palaidnīgu binturongu dēļ Tallinas zoodārzam nākas slēgt Tropu māju
Tallinas zooloģiskajā dārzā divi jauni binturongi Maru un Maimu dažu nedēļu laikā četras reizes pamanījušies izbēgt no savas voljēras, liekot uz laiku slēgt apmeklētājiem Tropu māju. Tagad abi dzīvnieki pārvietoti uz citu aploku, no kura tiem pagaidām izkļūt nav izdevies, vēsta err.ee.
Pirmā binturongu bēgšana notikusi augusta beigās, kad netālu no zooloģiskā dārza norisinājās “Ironman” sacensības un bija uzstādīta liela skatuve. Skaļie trokšņi, kas turpinājās līdz vēlam vakaram, visticamāk, dzīvniekus satraukuši un pamudinājuši meklēt klusāku vietu.
Viens no sarežģītākajiem bēgšanas gadījumiem noticis, kad Maru uzrāpies uz ventilācijas caurules pie Tropu mājas griestiem. Tā atradusies virs nožogotas zonas, kurai bija stāvs, aptuveni 45 grādu slīps jumts. Lai droši sagaidītu dzīvnieka atgriešanos, Tropu māja tika slēgta apmeklētājiem. Maru no sava slēpņa nolaidies tikai trešajā dienā, kad viņu beidzot pievilinājis izsalkums.
Zoodārza darbinieki pēc tam voljērā uzstādīja papildu šķēršļus un pastiprināja elektriskā žoga aizsardzību, taču arī tas binturongus neapturēja. Dzīvnieki pat mēģinājuši šķērsot elektrisko žogu, izmantojot klints izvirzījumu, turklāt biezā kažoka dēļ elektriskais žogs viņus, šķiet, būtiski neietekmēja.
Pēc ceturtās bēgšanas zoodārza darbinieki nolēma Maru un Maimu pārvietot uz blakus esošu, ar sietu pārklātu aploku. Arī no tā dzīvnieki ir mēģinājuši izkļūt, taču līdz šim neveiksmīgi.
Zoodārza vecākā dzīvnieku kopēja Tiiu Ramsta stāsta, ka sākumā binturongi jauno mājvietu uztvēruši ļoti negribīgi – vairākas dienas pavadījuši iekštelpās un nevēlējušies doties ārā.
Tomēr jaunie dzīvnieki pamazām sākot pierast pie jaunajiem apstākļiem. Turklāt binturongi drīzumā sasniegs pieaugušo vecumu, tāpēc agrāk vai vēlāk viņiem būtu bijis jāpamet vecāku mājvieta.
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Binturongs jeb lāču kaķis ir vidēja izmēra, kokos dzīvojošs zīdītājs, kas sastopams Dienvidāzijas un Dienvidaustrumāzijas tropu lietusmežos.