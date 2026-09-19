Minhenē atklāts 191. “Oktoberfest”.
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Šodien 19:19
Minhenē atklāts 191. “Oktoberfest”: alus mucu pirmo reizi atver pilsētas jaunais mērs
Minhenē ar tradicionālo alus mucas atvēršanas ceremoniju sestdien atklāts 191. oktoberfests, un šā gada svētku atklāšanas pasākumā šo uzdevumu pirmo reizi veica Bavārijas galvaspilsētas jaunais mērs Dominiks Krauze, kas pārstāv zaļo partiju.
Viņš atspundēja mucu ar diviem pārliecinošiem sitieniem un pēc tam pasniedza pirmo alus kausu Bavārijas premjerministram Markusam Zēderam.
Jau atklāšanas dienā, pateicoties saulainajam un siltam laikam, oktoberfesta pasākumu teritorijā Terēzes laukumā bija daudz cilvēku.
Oktoberfests ilgs līdz 4. oktobrim. Paredzams, ka to apmeklēs vairāk nekā seši miljoni cilvēku.
Pirms svētku atklāšanas policija solīja gādāt par augstu drošības līmeni un, cita starpā, novērst iespējamus dronu uzbrukumus.
Pirmo reizi oktoberfestā tiks izmantotas kameras ar mākslīgā intelekta atbalstu, lai savlaicīgi atklātu pārmērīgu cilvēku pulcēšanos un nepieciešamības gadījumā laikus slēgtu piekļuvi teritorijai.