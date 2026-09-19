Tramps apgalvo, ka dēls atdevis naudu Krievijas oligarham: "Cik es saprotu, viņš viņam atmaksāja"
ASV prezidents Donalds Tramps piektdien paziņoja, ka viņa dēls Donalds Tramps juniors esot atmaksājis Krievijas miljardierim, kurš bija finansējis daļu viņa kāzu svinību Bahamu salās.
"Cik es saprotu, viņš viņam atmaksāja," Baltajā namā žurnālistiem sacīja Tramps, runājot par ar Kremli saistīto uzņēmēju Umaru Kremļovu, kurš, kā iepriekš ziņoja "ProPublica", apmaksājis daļu Trampa juniora kāzu svinību izdevumu.
Kā pauda Tramps, uzzinot par šo gadījumu, viņš par to vaicājis dēlam, un dēls teicis: "Es viņam atdodu naudu atpakaļ, tēt."
Kad tieši tas noticis, Tramps neprecizēja.
Vienlaikus Tramps norādīja, ka esot ierasti, ja draugs apmaksā ar kāzām saistītas svinības.
"Cilvēks, kuru viņš pazīst – es pieņemu, ka viņa draugs – sarīkoja viņam kāzu ballīti. Tas ir ļoti ierasti. Esmu dzirdējis par daudziem cilvēkiem, kuri rīko kāzu ballītes," sacīja prezidents.
Uz jautājumu, vai Kremļovam bija atbilstoši finansēt svinības, Tramps atbildēja: "Tas ir pilnībā atļauts." Viņš arī noraidīja bažas par Kremļova saistību ar Kremli, piebilstot, ka "varbūt Tramps juniors neveica iepriekšēju pārbaudi".
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Tramps juniors un viņa sieva Betina Andersone iepriekš paziņojumā apstiprināja, ka Kremļovs finansējis daļu viņu kāzu svinību, un aizstāvēja dāvanas pieņemšanu.
Paziņojumā, kas tika publicēts Andersones "Instagram" kontā un parakstīts "Don & Bettina", teikts, ka Kremļova rīkotās svinības notikušas pēc faktiskās kāzu ceremonijas.
"Mūsu dārgais draugs Umars mums ļoti dāsni sarīkoja divas fantastiskas svinību naktis PĒC mūsu kāzām. Tā bija ārkārtīgi dāsna kāzu dāvana no drauga, par ko mēs bijām un joprojām esam ļoti pateicīgi," teikts paziņojumā.
"Žēl, ka kaut ko tik personīgu un priecīgu var pasniegt kā kaut ko politisku vai ļaunu tikai tāpēc, kas ir šis cilvēks vai no kurienes viņš nāk. Draudzībai nav nepieciešams politisks motīvs. Dāsnums automātiski nenozīmē kādu slēptu mērķi. Un dažkārt kāzu dāvana ir vienkārši kāzu dāvana," teikts paziņojumā.
Kremļova struktūras samaksājušas aptuveni 200 000 dolāru, arī par privātas salas īri un uguņošanu.
Kongresa demokrāti paziņoja, ka izmeklēs notikušā apstākļus.
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Šīs nedēļas sākumā uz jautājumu par Krievijas miljardieri ASV ģenerālprokurors Tods Blanšs sacīja, ka Tramps "nezina, kas ir šis cilvēks", un noraidīja iespēju, ka viņa vadītais resors varētu sākt izmeklēšanu.
"Kad jūs jautājat: "Vai es izmeklēju?" Ko tieši es izmeklēju?" sacīja Blanšs.