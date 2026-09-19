ASV brīdina sabiedrotos par raķešu piegāžu kavējumiem deficīta dēļ
ASV brīdinājusi sabiedrotās valstis, ka atsevišķu svarīgu ieroču sistēmu piegādes var aizkavēties pat par pieciem gadiem, jo Vašingtona cenšas atjaunot izsmeltos pašu bruņoto spēku krājumus.
Eiropā gaida raķešu un pretgaisa aizsardzības sistēmu kavēšanos
Pēc amatpersonu teiktā, vairākas Eiropas valstis sagaida būtisku raķešu sistēmu un pretgaisa aizsardzības līdzekļu piegāžu aizkavēšanos, jo ASV bruņotie spēki kara laikā ar Irānu iztērējuši daļu savu ieroču krājumu, vēsta "Bloomberg".
Vācija esot lūgusi ASV paātrināt tālās darbības "Tomahawk" spārnoto raķešu un uz sauszemes bāzēto "Typhon" palaišanas iekārtu piegādes. Taču ASV šo ieroču krājumi ir samazinājušies tik būtiski, ka to ražotājs "Raytheon", visticamāk, nespēs izpildīt pasūtījumu tuvāko piecu gadu laikā.
Vēl divas amatpersonas norādījušas, ka dažas Austrumeiropas valstis, kuras arī izmanto ASV ražotas ieroču sistēmas, ar piegāžu kavēšanos saskārušās jau neilgi pēc ASV un Izraēlas kara sākuma pret Irānu 28. februārī.
Pentagona lēmums prioritāri atjaunot ASV krājumus sarežģī arī Ukrainas centienus saņemt papildu "Patriot" pārtvērējraķetes pirms gaidāmās smagās ziemas.
Jautājums par Ukrainai steidzami nepieciešamo pretgaisa aizsardzību būs viens no galvenajiem tematiem ANO sanāksmēs, kas nākamnedēļ notiks Ņujorkā.
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Tiek lēsts, ka Irānas kara laikā ASV izmantojušas vairāk nekā pusi savu modernāko "Patriot" raķešu, trešdaļu "Tomahawk" raķešu un gandrīz pusi precīzo triecienu raķešu un THAAD pārtvērēju.
ASV Kongresa Budžeta birojs norādījis, ka kopš 2025. gada jūnija ASV, iespējams, izmantojušas līdz divām trešdaļām savu pretraķešu pārtvērēju aizsardzības krājumu.
Ieroču trūkums skar arī Japānu un Saūda Arābiju
Krājumu trūkums ietekmē ne tikai ASV un Eiropu. Aprīlī ASV paziņoja Japānai, ka "Tomahawk" raķešu piegādes var aizkavēties līdz pat diviem gadiem.
Arī Saūda Arābija aicinājusi sabiedrotos, tostarp ASV, sniegt militāro palīdzību, lai atvairītu hutiešu uzbrukumus Jemenā. Vašingtona pagaidām nav paziņojusi, vai sniegs papildu palīdzību.
Vienlaikus, pēc avotu teiktā, ASV turpina piegādāt ieročus, ko Eiropas sabiedrotie iegādājušies Ukrainai NATO un Eiropas Savienības iniciatīvu ietvaros.
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Iepriekš izskanējuši brīdinājumi par krājumu līmeni
Iepriekš CNN ziņoja, ka ASV izmantojušas aptuveni 80% no pieejamajiem viena svarīga pretgaisa aizsardzības sistēmas veida krājumiem, militārajām amatpersonām brīdinot, ka noliktavu līmenis ir "bīstami zems".
Pentagona vadītājs Pīts Hegsets noliedza mediju ziņas, ka ASV bruņotajiem spēkiem trūktu svarīgāko raķešu krājumu.
Savukārt ASV prezidents Donalds Tramps medijiem draudēja ar "ilgstošiem cietumsodiem" saistībā ar ziņām par ASV militārās munīcijas krājumu trūkumu.