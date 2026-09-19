Putinam daudzīgā "Alternatīva Vācijai" pavasarī grasās runāt ar Kremli par gāzes piegādēm Vācijai
Vācijas labējo eiroskeptiķu partijas "Alternatīva Vācijai" (AfD) vadība plāno ar Kremli apspriest gāzes piegāžu atsākšanu no Krievijas uz Vāciju, vēsta ziņu aģentūra "Reuters", atsaucoties uz diviem informētiem avotiem.
Tikšanās ir plānota pavasarī.
Paredzams, ka no AfD puses tajā piedalīsies partijas līdzpriekšsēdētāji Alise Veidele un Tīno Hrupalla, bet no Krievijas puses - Krievijas diktatora Vladimira Putina padomnieks Kirils Dmitrijevs.
AfD nav pilnvarota atjaunot gāzes piegādes no Krievijas, atgādina "Reuters".
Enerģētikas politika ir Vācijas federālās valdības prerogatīva, un ir ārkārtīgi maz ticams, ka AfD varētu tajā iekļūt, neskatoties uz nesenajiem panākumiem Saksijas-Anhaltes landtāga vēlēšanās un kopējo reitinga kāpumu Vācijā, norāda aģentūra.
Intervijā "Reuters", kas publicēta 30. jūnijā, Veidele aicināja pārtraukt Krievijas naftas un gāzes boikotu.
"Lēta enerģija no Krievijas bija "Made in Germany" panākumu noslēpums. Mums tā ir jāatgūst," sacīja AfD līdzpriekšsēdētāja.
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AfD pirms vēlēšanām Saksijā-Anhaltē vēlētājiem cita starpā solīja panākt sankciju atcelšanu pret Krieviju enerģētikas jomā un "Vācijas un Krievijas tirdzniecības attiecību normalizēšanu", arī atjaunot Krievijas gāzes piegādes pa cauruļvadu sistēmu "Nord Stream".