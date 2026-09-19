Luksemburgas vienīgā lidosta uz vairākām stundām bijusi spiesta apturēt darbu
Luksemburgas starptautiskā lidosta piektdienas, 18. septembra, vakarā uz vairākām stundām apturēja darbību pēc "neatļautu bezpilota lidaparātu" konstatēšanas.
Droni tika pamanīti lidostas tuvumā, kā arī tieši virs tās teritorijas, teikts lidostas paziņojumā.
"Lidojumu pagaidu apturēšana tika veikta piesardzības nolūkos, lai nodrošinātu pasažieru, apkalpju, lidostas personāla un gaisa kuģu drošību," teikts lidostas tīmekļvietnē.
Lidosta sīkāku informāciju par konstatētajiem droniem nesniedza.
2025. gadā vairāku Eiropas valstu lidostas bija spiestas apturēt darbu neidentificētu dronu dēļ. Bezpilota lidaparāti tika pamanīti, piemēram, virs Oslo un Kopenhāgenas lidostām.
2026. gada augustā Leipcigas lidostā tika atklāts drons ar tam piestiprinātu sprāgstvielu. Tas atradās netālu no Ukrainas transportlidmašīnas An-124, kuras kravas nodalījumā bija munīcija. Vēlāk kļuva zināms, ka dronu bijis vairāki.
1. septembrī Vācijas varasiestādes oficiāli apsūdzēja Krieviju mēģinājumā veikt sabotāžu lidostā. Maskava šīs apsūdzības noraida.