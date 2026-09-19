Putins nācis klajā ar jaunām apsūdzībām pret Ukrainu
Krievijas diktators Vladimirs Putins apsūdzējis Ukrainu miera sarunu izjaukšanā un iejaukšanās mēģinājumos Krievijas parlamenta vēlēšanās.
Savus apgalvojumus Kremļa diktators ne ar kādiem pierādījumiem nav pamatojis, vēsta "Reuters".
Uzstājoties militāri rūpnieciskās komisijas locekļu priekšā, Putins paziņoja, ka Ukrainas varasiestādes it kā "nesteidzas rīkot vēlēšanas", vienlaikus mēģinot iejaukties Krievijas parlamenta vēlēšanās.
Viņš arī atkārtoti apgalvoja, ka Ukraina esot "noslīdējusi līdz diktatūrai".
Turklāt Kremļa vadītājs paziņoja, ka Ukrainas triecieni objektiem Krievijā it kā liecinot par Kijivas priekšlikumu izbeigt karu nepatiesumu.
Uzstāšanās laikā Putins runāja arī par Krievijas aizsardzības prioritātēm. Pēc viņa teiktā, viena no galvenajām Kremļa prioritātēm joprojām ir kodoltriādes attīstīšana, kas ietver uz sauszemes, jūrā un gaisā bāzētus ieročus, kā arī pretraķešu aizsardzības sistēmu pilnveidošanu.
Jauns.lv jau vēstīja, ka ASV prezidents Donalds Tramps piektdien parakstīja likumprojektu par plašām ASV sankcijām pret Krieviju, lai izdarītu spiedienu tās kara pret Ukrainu dēļ, pēc šī likumprojekta pieņemšanas ASV Kongresā.