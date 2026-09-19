Naftas cenas ir augstas, bet tās varēja būt daudz augstākas. Trampam par to jāpateicas Sji
Kad ASV prezidents Donalds Tramps februāra beigās sāka karu pret Irānu, enerģētikas analītiķi brīdināja, ka ilgstoša konflikta gadījumā naftas cenas varētu vairāk nekā dubultoties. Investoriem un autovadītājiem tika ieteikts sagatavoties grūtam periodam.
Karš turpinās, un naftas cenas joprojām ir svārstīgas. Tomēr pesimistiskākās prognozes sešus mēnešus pēc konflikta sākuma, kuram nav redzamas beigas, vēl nav piepildījušās.
Ķīnas prezidents Sji Dzjiņpins, kurš nākamnedēļ plāno ilgi gaidīto valsts vizīti Vašingtonā, varētu pamatoti apgalvot, ka pasaule par to var pateikties Ķīnas enerģētikas stratēģijai, vēsta AP.
Nav skaidrs, cik daudz abi līderi vizītes laikā apspriedīs Irānas jautājumu. Tā notiek laikā, kad Trampa Republikāņu partija izjūt vēlētāju spiedienu augsto benzīna cenu dēļ, bet Ķīnas izveidotais enerģijas "drošības spilvens" tiek arvien vairāk pārbaudīts, konfliktam Tuvajos Austrumos izplatoties plašāk.
Tramps, kurš cenšas saglabāt trauslo tirdzniecības pamieru ar Pekinu, publiskajos izteikumos ir piesardzīgs par domstarpībām ar Sji saistībā ar Ķīnas attiecībām ar Irānu.
"Mēs savā ziņā dīvainā veidā esam izmantojuši Pekinas priekšrocības," sacīja Vašingtonas domnīcas "Defense Priorities" Tuvo Austrumu programmas direktore Rozmarija Kelanika.
"Ķīna to dara, jo saprot, ka atrodas vilcienā, kuru Tramps vada pretī kraujai. Ja naftas cenas strauji pieaug, tas kaitē pasaules ekonomikai. Ja tas kaitē pasaules ekonomikai, tas kaitē arī viņiem."
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Ķīnas naftas rezerves līdz šim palīdzējušas Sji pārvarēt krīzi
Pekina gadiem ilgi un miljardiem dolāru vērtībā veidojusi pasaulē lielākās naftas rezerves. Saskaņā ar ASV Enerģētikas informācijas pārvaldes aplēsēm līdz pagājušā gada beigām Ķīnas stratēģiskajās rezervēs bija aptuveni 1,4 miljardi barelu naftas.
Lai pasargātu Ķīnu no ārvalstu piegāžu riskiem, Sji enerģētisko pašpietiekamību iekļāvis valsts jaunākajā piecu gadu plānā.
Izmantojot milzīgās rezerves, Ķīna – pasaulē otrā lielākā naftas patērētāja un Irānas lielākā pircēja – pēc ASV un Izraēlas bombardēšanas sākuma un Teherānas faktiski slēgtā Hormuza šauruma varēja būtiski samazināt jēlnaftas importu.
Ķīnai palīdzējusi arī pēdējos gados īstenotā pāreja uz elektrotransportu un arvien plašāka citu enerģijas avotu izmantošana.
Savukārt Ķīnas mazākais pieprasījums pēc importētās naftas palīdzējis mazināt globālo pieprasījumu un līdz ar to arī cenu kāpumu ASV, Eiropā un citviet pasaulē.
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"Ķīnieši ir pelnījuši atzinību," sacīja atvaļinātais ASV Jūras spēku kontradmirālis Marks Montgomerijs, Vašingtonas domnīcas "Foundation for Defense of Democracies" analītiķis.
"Viņi 10 gados izdarīja to, kam mums pēc 1973. gada naftas krīzes bija nepieciešami 25 gadi – patiešām izveidoja stratēģisko naftas rezervi, kas ļauj pārvarēt šādu krīzi."
Tomēr šī noturība saskaras ar jauniem izaicinājumiem. Irānas atbalstīto kaujinieku uzbrukumi šomēnes lika Saūda Arābijai uz laiku slēgt nozīmīgu naftas cauruļvadu, kas transportē jēlnaftu cauri karalistei uz Sarkanās jūras ostām.
Arī Jemenas hutieši ieņēmuši divas stratēģiski nozīmīgas salas Sarkanās jūras dienvidos, tādējādi nostiprinot Irānas atbalstīto nemiernieku spējas traucēt svarīgu jūras tirdzniecības maršrutu.
Plānotās Persijas līča valstu sarunas par Hormuza šauruma atvēršanu, kurām bija jānotiek šīs nedēļas sākumā, arī atliktas.
Pirms tikšanās ar Sji Tramps otrdien Ņujorkā plāno tikties ar Persijas līča Sadarbības padomes valstu līderiem. Tikšanās notiks ANO Ģenerālās asamblejas ikgadējās sesijas laikā.
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Padomē ietilpst Saūda Arābija, Apvienotie Arābu Emirāti, Katara, Omāna, Kuveita un Bahreina.
Naftas nozares eksperti brīdina – situācija joprojām ir ļoti nestabila
Komercbankas "Bank of America" analītiķi pagājušajā nedēļā prognozēja, ka naftas cena gada otrajā pusē sasniegs 83 dolārus par barelu, ņemot vērā "ilgstošākus traucējumus Hormuza šaurumā". Vienlaikus viņi norādīja, ka sagaida pakāpenisku kuģniecības satiksmes atjaunošanos caur šaurumu.
Tomēr, ja vardarbība saasināsies un turpinās bloķēt kuģu satiksmi, naftas cena varētu sasniegt 95–120 dolārus par barelu. Savukārt būtisku enerģētikas infrastruktūras objektu bojājumu gadījumā cena varētu īslaicīgi pieaugt pat līdz 150 dolāriem par barelu, norādīja analītiķi.
Brent jēlnaftas vidējā cena pagājušajā gadā bija aptuveni 69 dolāri par barelu, bet pašlaik tā svārstās ap 100 dolāriem. Aprīļa beigās Brent cena īslaicīgi sasniedza 126 dolārus par barelu.
Ķīnas spēja līdz šim pārvarēt Trampa kara izraisīto nestabilitāti naftas tirgū Pekinā tiek uzskatīta par "Sji iepriekšējā piecu gadu plāna un viņa uzsvara uz pašpietiekamību apliecinājumu", sacīja Džonatans Cins, bijušais augsta ranga CIP analītiķis, kurš pašlaik strādā Brūkingsa institūtā.
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Trampa un Sji domstarpības par Irānu joprojām ir dziļas
Sagaidāms, ka Trampa un Sji sarunu darba kārtībā būs karš Irānā un tā ietekme uz pasaules ekonomiku. Tomēr iespējas, ka pasaules divas lielākās lielvaras panāks būtisku izrāvienu, šķiet nelielas.
Konflikta laikā Trampa administrācija saskārusies ar Pekinas pretestību, kad tā mudināja Ķīnu izmantot savu ievērojamo ekonomisko ietekmi, lai piespiestu Irānu izbeigt karu un atvērt Hormuza šaurumu.
Ķīnas amatpersonas, kuras asi iebildušas pret ASV karu, arī negatīvi reaģējušas uz jaunākajiem Trampa administrācijas draudiem pastiprināt ekonomisko spiedienu uz valstīm un uzņēmumiem, kas turpina sadarboties ar Irānu.
Vienlaikus analītiķi norāda, ka Ķīnas milzīgo naftas rezervju izveidē nav bijis daudz altruistisku motīvu.
Eksperti uzskata, ka Pekinu galvenokārt vadīja nepieciešamība sagatavoties iespējamai militārai operācijai Taivānas pārņemšanai. Ķīna pašpārvaldes salu uzskata par savu teritoriju.
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Naftas rezervju izmantošana pašreizējā situācijā Pekinai nebūt nav ideāls risinājums, taču arī straujš naftas cenu kāpums pasaulē Ķīnai nebūtu izdevīgs.
Tramps piesardzīgi runā par domstarpībām ar Ķīnu
Abi līderi pēdējo reizi tikās Pekinā pirms četriem mēnešiem, un līdz gada beigām viņi varētu tikties vēl divas reizes.
Pēc maija sarunām Tramps apgalvoja, ka Sji viņam piekritis – kodolieročiem bruņota Irāna nav pieļaujama un Hormuza šaurums ir jāatver. Ķīnas amatpersonas Trampa stāstīto par privāto sarunu nav ne apstiprinājušas, ne noliegušas.
ASV administrācija arī brīdinājusi Ķīnu nepalīdzēt Irānas militārajiem centieniem. Tomēr šīs nedēļas sākumā Tramps mazināja "Wall Street Journal" ziņas nozīmi, ka Ķīnas struktūras pirms jūlijā notikušā Irānas trieciena Teherānai piegādājušas satelītattēlus par Jordānijas militāro bāzi, kurā uzbrukumā tika nogalināti trīs ASV karavīri.
"Ziniet, kad viņi saka, ka Ķīna mūs izspiego, es saku – jums ir taisnība, un mēs arī izspiegojam viņus," žurnālistiem sacīja Tramps.
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Kara sākumā Tramps konfliktu nosauca par "nelielu izbraucienu", kas ilgs tikai dažas nedēļas.
Viņš arī vairākkārt prognozējis, ka pēc konflikta beigām naftas cenas strauji kritīsies. Nepilnus trīs mēnešus pēc kara sākuma viņš pat paziņoja, ka "visi kļūdījās", jo pesimistiskākās prognozes par naftas cenu kāpumu nepiepildījās.
Baltais nams neatbildēja uz jautājumu, vai Tramps uzskata, ka Ķīnas rīcība palīdzējusi novērst naftas cenu nonākšanu sliktākajā scenārijā.
Tomēr enerģētikas analītiķi uzskata, ka Pekinas lēmumam būtiski samazināt naftas importu bijusi vislielākā ietekme uz cenu pieauguma ierobežošanu kopš kara sākuma.
Saskaņā ar ASV datiem Ķīnas jēlnaftas imports otrajā ceturksnī vidēji bija tikai 8,1 miljons barelu dienā. Tas ir gandrīz par 4 miljoniem barelu dienā jeb 32% mazāk nekā gada pirmajos trīs mēnešos.
"Ir pārsteidzoši, kā Ķīna pārvaldīja tirgu. Tā nekrita panikā un, izmantojot savas rezerves, saglabāja zemāku cenu visiem," sacīja konsultāciju un analīzes uzņēmuma "Strategic Energy and Economic Research" prezidents Maikls Linčs.