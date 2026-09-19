ASV un Dānija panākušas vienošanos par Grenlandi; ASV uzņemsies kontroli pār salas drošību
ASV un Dānija ir panākušas vienošanos par drošības pastiprināšanu Grenlandē, un tā ir "laba NATO un Eiropai", piektdien paziņoja Dānijas premjerministre Mete Frederiksena.
Šī vienošanās, kuru nākamnedēļ ANO Ģenerālās asamblejas laikā parakstīs Dānija, Grenlande un ASV, "pastiprina mūsu kopējo drošību Arktikā un Ziemeļatlantijas zonā," sacīja Frederiksena.
Premjere sacīja, ka šī vienošanās "atzīst [Dānijas] Karalistes suverenitāti un teritoriālo integritāti, un grenlandiešu tiesības uz pašnoteikšanos".
Pēc vienošanās parakstīšanas vēl būs jāveic nepieciešamās parlamentārās procedūras, lai tā stātos spēkā, teikts Frederiksenas biroja paziņojumā.
ASV prezidents Donalds Tramps piektdien paziņoja, ka ir noslēdzis "neierobežotu" vienošanos ar Dāniju, kas piešķirs ASV kontroli pār Grenlandes drošību un aizliegs naidīgām ārvalstīm veidot bāzes šajā Dānijas autonomajā teritorijā.
"Es ar gandarījumu paziņoju, ka Amerikas Savienotās Valstis ir panākušas vienošanos ar Dānijas Karalisti un Grenlandi, kas piešķir ASV pastāvīgu kontroli pār drošību un pārējām vajadzībām Grenlandē," Tramps rakstīja savā sociālo mediju platformā "Truth Social".
"Turpmāk nevienam ASV pretiniekam nevarēs būt bāze Grenlandē, nevarēs būt militāra klātbūtne Grenlandē, un tas nevarēs veikt sensitīvas investīcijas Grenlandē bez mūsu skaidras rakstiskas piekrišanas," paziņoja Tramps.
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"Ir iepriecinoši, ka mēs grasāmies noslēgt vienošanos, kas nodrošina un stiprina Grenlandes, Dānijas Karalistes, ASV un Rietumu alianses drošību," paziņoja Grenlandes valdības vadītājs Jenss Frederiks Nīlsens.
Viņš piebilda, ka tā "atzīst Grenlandes intereses un mūsu vietu starptautiskajā sadarbībā".
Tramps kopš atgriešanās Baltajā namā 2025. gada janvārī ir vairākkārt uzstājis, ka Vašingtonai vajag kontrolēt Grenlandi stratēģisku iemeslu dēļ. Tas ir izraisījis NATO dalībvalsts Dānijas satraukumu un pretestību no NATO puses.
Vairāki mediji ir ziņojuši, ka ASV grib atvērt trīs jaunas militārās bāzes Grenlandes dienvidos. ASV jau pieder Pitufikas bāze Grenlandes ziemeļos.