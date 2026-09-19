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Trieciens Rostovas lidlaukam: satelīti fiksē četru Krievijas lidaparātu iznīcināšanu

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv

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Jauni satelītattēli apstiprina, ka Ukrainas Aizsardzības spēku triecienā Krievijas militārajā lidlaukā Rostova–Centrālais iznīcināti četri Krievijas lidaparāti – divi helikopteri un divas lidmašīnas.

Trieciens Rostovas lidlaukam: satelīti fiksē četru...

Par to ziņojusi GEOINT kopiena "KiberBorošno", norādot, ka trieciens lidlaukam bijis ļoti spēcīgs.

Eksperti secinājuši, ka iznīcināti divi helikopteri Mi-8, kā arī divas militārās transporta lidmašīnas – An-12 un An-26.

Operāciju komentēja Izraēlas Aizsardzības armijas virsnieks un militārais apskatnieks Igalis Levins. Pēc viņa teiktā, šādam triecienam varētu būt nopietnas sekas Krievijas spēkiem.

"Veiksmīgs uzbrukums lidlaukam bieži nozīmē ne tikai pašu lidaparātu iznīcināšanu, bet arī iespējamu sarežģījumu paša lidlauka izmantošanā. Tas savukārt var novest pie tālāku lidlauku izmantošanas, kas palielina reaģēšanas laiku, kā arī  palielina spiedienu uz lidmašīnu dzinēju kalpošanas laiku," norādīja Levins.

SBU precizēja, ka pēc gaisa trieciena "Rostova pie Donas-Centrālais" lidlauka lidmašīnu un helikopteru stāvvietā izcēlies plašs ugunsgrēks, kam sekoja detonācija.

Foto: Soctīkli
"Rostova pie Donas-Centrālais" militārajā lidlaukā iznīcinātie helikopteri un transporta lidmašīna.
"Rostova pie Donas-Centrālais" militārajā lidlaukā iznīcinātie helikopteri un transporta lidmašīna.

Operāciju veikuši SBU Speciālo operāciju centra "Alfa" speciālisti, izmantojot tālas darbības rādiusa bezpilota lidaparātus.

Krievijas kanāli ziņoja, ka viens no helikopteriem, kam tika uzbrukts Rostovas militārajā lidlaukā, sadega kopā ar savu apkalpi. Bojāgājušie ir identificēti kā kapteinis Aleksejs Koročkins (apkalpes komandieris un pilots) un vecākais leitnants Dmitrijs Kuzņecovs (navigators-operators).

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