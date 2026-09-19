Trieciens Rostovas lidlaukam: satelīti fiksē četru Krievijas lidaparātu iznīcināšanu
Jauni satelītattēli apstiprina, ka Ukrainas Aizsardzības spēku triecienā Krievijas militārajā lidlaukā Rostova–Centrālais iznīcināti četri Krievijas lidaparāti – divi helikopteri un divas lidmašīnas.
Par to ziņojusi GEOINT kopiena "KiberBorošno", norādot, ka trieciens lidlaukam bijis ļoti spēcīgs.
Eksperti secinājuši, ka iznīcināti divi helikopteri Mi-8, kā arī divas militārās transporta lidmašīnas – An-12 un An-26.
Operāciju komentēja Izraēlas Aizsardzības armijas virsnieks un militārais apskatnieks Igalis Levins. Pēc viņa teiktā, šādam triecienam varētu būt nopietnas sekas Krievijas spēkiem.
"Veiksmīgs uzbrukums lidlaukam bieži nozīmē ne tikai pašu lidaparātu iznīcināšanu, bet arī iespējamu sarežģījumu paša lidlauka izmantošanā. Tas savukārt var novest pie tālāku lidlauku izmantošanas, kas palielina reaģēšanas laiku, kā arī palielina spiedienu uz lidmašīnu dzinēju kalpošanas laiku," norādīja Levins.
Jauns.lv jau vēstīja, ka naktī uz 17. septembri Ukrainas Aizsardzības spēki veica gaisa triecienu militārajam lidlaukam netālu no Rostovas pie Donas, iznīcinot vairākas Krievijas armijas lidmašīnas un helikopterus.
SBU precizēja, ka pēc gaisa trieciena "Rostova pie Donas-Centrālais" lidlauka lidmašīnu un helikopteru stāvvietā izcēlies plašs ugunsgrēks, kam sekoja detonācija.
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Operāciju veikuši SBU Speciālo operāciju centra "Alfa" speciālisti, izmantojot tālas darbības rādiusa bezpilota lidaparātus.
Krievijas kanāli ziņoja, ka viens no helikopteriem, kam tika uzbrukts Rostovas militārajā lidlaukā, sadega kopā ar savu apkalpi. Bojāgājušie ir identificēti kā kapteinis Aleksejs Koročkins (apkalpes komandieris un pilots) un vecākais leitnants Dmitrijs Kuzņecovs (navigators-operators).