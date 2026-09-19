Zināms, cik ASV armijai izmaksājusi Trampa un Hegseta avantūra Irānā
ASV armijai karš pret Irānu izmaksājis 43,6 miljardus ASV dolāru, liecina jaunas aplēses uz 3. septembri, ar kurām šonedēļ tika iepazīstināts ASV Kongress.
ASV armijas Centrālās pavēlniecības (CENTCOM) sniegtie dati ir jaunākais izmaksu aprēķins par ASV un Izraēlas 28. februārī sākto karu pret Irānu.
ASV Kongresa Budžeta birojs (CBO) otrdien bija paziņojis, ka šis bruņotais konflikts Aizsardzības ministrijai uz 1. augustu bija izmaksājis aptuveni 38 miljardus dolāru. Birojs arī piebildis, ka atkarībā no vardarbības intensitātes izmaksas var būt no diviem līdz trim miljardiem dolāru mēnesī, ja šis konflikts turpināsies.
Jaunais aprēķins arī parādīja, ka ASV bruņotie spēki turpina izlietot dārgu munīciju.
Lielāko izmaksu pozīciju veido izlietotā munīcija, kas līdz 1. augustam izmaksājusi 21,7 miljardus dolāru, bet līdz 3. septembrim - 28,1 miljardu dolāru, tātad mēneša laikā šī summa pieaugusi par vairāk nekā 6 miljardiem dolāru.
Finansiālās izmaksas ir tikai daļa no Irānas kara ietekmes, kas arī skar naftas cenas un akciju tirgu, pat nepieminot kritušos un ievainotos amerikāņu karavīrus.
Politiskās izmaksas kļūs zināmas novembrī paredzētajās ASV Kongresa vidustermiņa vēlēšanās, kurās republikāņu pozīcijas apdraud šī kara nepopularitāte.
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Jaunais kara izmaksu aprēķins nācis klajā laikā, kad ASV prezidenta Donalda Trampa administrācija rosina pieņemt militāro budžetu 1,5 triljonu dolāru apmērā. Baltais nams arī aicina Kongresu apstiprināt 95 miljardu dolāru paketi, kas palīdzētu finansēt Irānas karu un citas prioritātes.