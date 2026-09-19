Rīgā starp mākoņiem uzspīdēs saule, un dienas vidū iespējams neliels īslaicīgs lietus.
Pasaulē
Šodien 08:49
Sestdien Latvijā vietām gaidāms īslaicīgs lietus
Nedēļas nogalē sestdiena būs sausākā no tām, vien vietām uzsmidzinās īslaicīgs lietus, liecina sinoptiķu prognozes.
Mērens vējš saglabāsies no dienvidrietumiem, rietumiem, Kurzemē un Vidzemē brāzmās līdz 14 metriem sekundē (m/s), jūras piekrastē līdz 15-19 m/s. Gaiss iesils līdz +15...+19 grādiem.
Rīgā starp mākoņiem uzspīdēs saule, un dienas vidū iespējams neliels īslaicīgs lietus. Turpinās pūst dienvidrietumu vējš, kas ap pusdienas laiku brāzmās pastiprināsies līdz 14 m/s. Maksimālā gaisa temperatūra sasniegs +17...+19 grādus.