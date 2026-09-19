Tramps paraksta likumprojektu par "elles sankcijām" pret Krieviju, ietekmīgi politiķi aicina arī tās izmantot
ASV prezidents Donalds Tramps piektdien parakstīja likumprojektu par plašām ASV sankcijām pret Krieviju, lai izdarītu spiedienu tās kara pret Ukrainu dēļ, pēc šī likumprojekta pieņemšanas ASV Kongresā.
Likumprojektu jau augustā pieņēma Kongresa augšpalāta Senāts ar 86 balsīm par un 11 pret. Pārstāvju palāta trešdien to pieņēma ar 262 balsīm par un 159 pret, nodrošinot galīgo Kongresa apstiprinājumu būtiskākajiem ASV likumdevēju pasākumiem pret Krieviju kopš Trampa atgriešanās prezidenta amatā.
Tramps jau iepriekš bija pateicis, ka parakstīs šo likumprojektu, kas tādējādi iegūs likuma spēku.
Jaunās sankcijas ir vērstas pret Krievijas enerģētikas un aizsardzības nozarēm, diktatoru Vladimiru Putinu un citām augstākajām amatpersonām, kā arī Maskavas tankkuģu "ēnu floti", kas tiek izmantota Rietumvalstu noteikto sankciju apiešanai.
Tās arī piešķir Trampam pilnvaru noteikt muitas tarifus līdz 100% apmērā lielākajiem Krievijas naftas un gāzes pircējiem, starp kuriem ir Indija un Ķīna, lai samazinātu Maskavas ieņēmumus, ar kuriem tiek finansēts karš.
Likumprojekts arī vērsts pret kompānijām un ārvalstu aktoriem, kas atbalsta Krievijas armiju, un tas arī paplašina sankcijas pret Irānu.
Trampam piešķirtā pilnvara tomēr radīja neparastu šķelšanos starp demokrātiem, kas pārsvarā atbalsta Ukrainu, bet ir pret lielāku pilnvaru piešķiršanu Trampam tirdzniecības jomā.
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Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis iepriekš bija pateicis, ka šī likumprojekta pieņemšana ir simboliska, un pateicies ASV kongresmeņiem par to. Zelenskis bija aicinājis ASV Kongresu pieņemt sankciju paketi, sakot, ka ir vajadzīgs lielāks spiediens, lai piespiestu Maskavu uz sarunām.
Likumprojekta atbalstītājs republikāņu senators Lindsijs Greiems, kurš jau kopš 2025. gada aprīļa centās panākt tā pieņemšanu, nomira šī gada jūlijā.
Tramps parakstīja likumprojektu nedēļu pirms plānotas tikšanās Vašingtonā ar Ķīnas prezidentu Sji Dzjiņpinu.
Indija ceturtdien paziņoja, ka turpinās pirkt naftu "caur diversificētiem avotiem".
Trampam pieprasa izmantot "elles sankciju" likumu pret Krieviju
Ietekmīgi ASV politiķi un bijušās amatpersonas aicina prezidentu Donaldu Trampu ne tikai parakstīt Kongresa apstiprināto Lindseja Greiema likumu par "elles sankcijām" pret Krieviju, bet arī praktiski izmantot tā sniegtās iespējas.
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Ar šādu aicinājumu nācis klajā arī bijušais ASV vēstnieks Krievijā Maikls Makfols, publicējot ierakstu sociālajā tīklā "X".
After Trump signs the Russia sanctions bill, you can’t just do a cheer and stop paying attention. We all have to make sure that he actually uses the new powers in the law to implement meaningful sanctions against Russia and doesn’t abuse the new powers in the law for other…— Michael McFaul (@McFaul) September 18, 2026
"Pēc tam, kad Tramps parakstīs likumprojektu par sankcijām pret Krieviju, nedrīkst vienkārši par to priecāties un pārstāt sekot notiekošajam. Mums visiem jāpārliecinās, ka viņš patiešām izmanto likumā paredzētās jaunās pilnvaras, lai noteiktu nozīmīgas sankcijas pret Krieviju, un neizmanto šīs pilnvaras ļaunprātīgi citos ārpolitikas jautājumos. Mani ļoti satrauc tas, ka viņš neveiks būtiskus pasākumus, lai pastiprinātu spiedienu uz Putinu un piespiestu viņu pārtraukt iebrukumu Ukrainā," rakstīja Makfols.
Jaunā likuma iespējas izmantot spiediena izdarīšanai uz Kremli aicināja arī bijušais ASV viceprezidents Maiks Penss, kurš šo amatu ieņēma Trampa pirmās prezidentūras laikā.
It’s Time Mr. President. Putin will Not Stop Until He is Stopped. Sign the Bill and Use The Leverage our friend Lindsey Worked Tirelessly To Give You to Secure a Just and Lasting Peace for Ukraine and the Free World.🇺🇸🇺🇦— Mike Pence (@Mike_Pence) September 18, 2026
Trump Gets New Power Against Putin: “A large bipartisan… pic.twitter.com/8d8BxBvTac
"Ir pienācis laiks, prezidenta kungs. Putins neapstāsies, kamēr viņu neapturēs. Parakstiet likumprojektu un izmantojiet ietekmes sviru, kuru mūsu draugs Lindsejs nenogurstoši palīdzēja jums iegūt, lai nodrošinātu taisnīgu un ilgstošu mieru Ukrainai un brīvajai pasaulei," rakstīja Penss.