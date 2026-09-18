Kosovā ļaužu pūlis sašutis par eksprezidenta Tači ieslodzīšanu par kara noziegumiem
Tūkstošiem cilvēku Kosovas galvaspilsētā Prištinā piektdien protestēja pret bijušā Kosovas prezidenta Hašima Tači notiesāšanu par kara noziegumiem.
Īpašā kara noziegumu tiesa Hāgā trešdien piesprieda Tači 25 gadu cietumsodu. Tiesa secināja, ka Tači un trīs citi apsūdzētie ir krimināli atbildīgi par slepkavībām, nelikumīgām aizturēšanām, spīdzināšanu un nežēlīgu izturēšanos, ko konflikta laikā pastrādāja Kosovas atbrīvošanas armija (KAA). Līdzapsūdzētajiem Kadri Veseli, Redžepam Selimi un Jakupam Krasniči tika piespriesti attiecīgi 18, 13 un 25 gadi cietumā.
Tači bija Kosovas prezidents no 2016. gadam līdz 2020. gada 5. novembrim, kad viņš paziņoja par atkāpšanos. Tajā pašā dienā viņu arestēja un izdeva Hāgas tiesai.
KAA 1998. un 1999. gadā cīnījās par galvenokārt albāņu apdzīvotās Kosovas neatkarību no Serbijas. Neatkarība galu galā tika panākta ar NATO palīdzību. Tiesas spriedums izraisīja sašutumu Kosovā, kur daudzi apsūdzētos joprojām uzskata par kara varoņiem.
Protests Prištinā, ko organizēja KAA veterāni, bija lielākais no mītiņiem, kādi notikuši kopš sprieduma pasludināšanas. Protestētāji pieprasa, lai tiesa anulē spriedumu. Tači advokāts paziņojis, ka viņa klients pārsūdzēs lēmumu un vēlas, lai cilvēki saglabātu mieru.
Kosovas valdība nosodīja tiesas spriedumu, un premjerministrs Albins Kurti to nosauca par nepieņemamu, paziņojot, ka viņa administrācija atbalstīs Tači un pārējos apsūdzētos visā apelācijas procesa gaitā. Vairāki Kosovas starptautiskie sabiedrotie ir aicinājuši ievērot tiesas lēmumu, un organizācija "Human Rights Watch" norādīja, ka spriedums ir svarīgs solis upuru labā.
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Kara noziegumus, ko konflikta gaitā pret Kosovas albāņu iedzīvotājiem bija pastrādājuši Serbijas drošības spēki, izmeklēja ANO izveidotais Starptautiskais krimināltribunāls bijušajai Dienvidslāvijai (ICTY).
Kosovas Īpašo uzdevumu tiesu palātas tika izveidotas atsevišķi 2015. gadā starptautiskā spiediena rezultātā. Tās ir daļa no Kosovas tiesu sistēmas, taču tajās strādā starptautiski tiesneši un prokurori. Drošības apsvērumu dēļ tiesa tika pārcelta uz Hāgu.