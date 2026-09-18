Zviedrijas ministrs reaģē uz Latvijas atteikumu iegādāties artilērijas sistēmas "Archer"
Zviedrijas uzņēmuma artilērijas sistēmu "Archer" piedāvājums Latvijai būtu sniedzis ilgtermiņa stratēģiskus ieguvumus, sociālajos tīklos šādu vērtējumu pauž Zviedrijas aizsardzības ministrs Pols Jonsons.
"Zviedrija joprojām ir pārliecināta, ka mūsu visaptverošais "Archer" piedāvājums būtu sniedzis ilgtermiņa stratēģiskus un rūpnieciskus ieguvumus abām valstīm. Vienota artilērijas sistēma būtu ļāvusi padziļināt sadarbību apmācības, tehniskās apkopes, loģistikas un uzturēšanas jomās," pauž Zviedrijas politiķis.
"Mēs bijām iecerējuši piegādāt Latvijai "Archer" sistēmas, taču respektējam Latvijas valdības pieņemto lēmumu," vēsta Jonsons, piebilstot, ka Zviedriju un Latviju joprojām vieno ciešas saites kā kaimiņvalstīm un NATO sabiedrotajām.
Kā ziņots, Latvijas valdība ir pārskatījusi iepriekšējos lēmumus un neiegādāsies Zviedrijā ražotās 155 milimetru riteņu artilērijas sistēmas "Archer", bet to vietā pirks lētākās Čehijā ražotās pašgājējhaubices.
2024. gada maijā Aizsardzības ministrija (AM) sāka tirgus izpēti par 155 milimetru riteņu artilērijas sistēmu piegādi. Gala sarunas noritēja ar Zviedrijas uzņēmumu "BAE Systems Bofors" un Čehijas uzņēmumu "Excalibur Army".
Pēc galīgo piedāvājumu saņemšanas Nacionālo bruņoto spēku (NBS) un AM eksperti izvērtējuši to finansiālo piedāvājumu, piegāžu grafiku, sistēmu operacionālo spēju aprakstu, vietējās industrijas iesaistes prasību izpildes piedāvājumu un citus faktorus, tostarp stratēģiskās partnerības iespējas. 2025. gada jūnijā vēl Evikas Siliņas (JV) valdības laikā AM parakstīja nodomu vēstuli ar Zviedriju, kas ietvēra savstarpēju apņemšanos nākotnē slēgt starpvaldību līgumu par "Archer" 155 mm riteņu artilērijas sistēmu iegādi NBS.
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Nodomu vēstule neparedzēja juridiskas saistības nevienai no pusēm ne starptautisko, ne nacionālo tiesību izpratnē, bet kalpo kā politiskas un praktiskas sadarbības nodoma apliecinājums, tādējādi nekāds sods Latvijas pusei nav jāmaksā, tagad uzsver AM.
Zviedrijas uzņēmums esot vilcinājies iesniegt gala piedāvājumu, tāpēc AM vienlaikus apzinājusi tirgus iespējas un turpinājusi sarunas ar otru pretendentu. AM vērtējumā, Čehijas uzņēmums piedāvājot operacionālā ziņā līdzvērtīgas sistēmas "Morana", bet ar labākiem cenas un piegāžu termiņu nosacījumiem. Publiski pieejamā informācija liecina, ka "Morana" sistēmas pirmo reizi demonstrētas 2022. gadā, un pašlaik vēl atrodas aktīvu testu stadijā, savukārt "Archer" sistēmas tiek ražotas vairāk nekā desmit gadus un tiek piegādātas Zviedrijas armijai.
AM tagad esot pārvērtējusi Zviedrijas un Čehijas komersantu piedāvājumus, un aizsardzības ministrs Raivis Melnis otrdien ar gala piedāvājumu iepazīstināja valdību. AM valsts sekretārs Airis Rikveilis aģentūrai LETA apliecināja, ka otrdien valdība pēc iepazīšanās ar AM sagatavoto informāciju pieņēma lēmumu uzdot neturpināt tālākās darbības "Archer" iegādei.
Ministrija šādu lēmumu pamatā argumentē ar piegādes laiku un izmaksu jautājumu, kā rezultātā ministrija secinājusi, ka šobrīd Zviedrijā ražoto haubicu sistēmas iegāde mūsu valstī neesot iespējama.
Latvija par pieņemto lēmumu jau informējusi Zviedriju. Tajā pat laikā Rikveilis klāstīja, ka Latvija joprojām uzskata Zviedriju par vieniem no svarīgākajiem partneriem aizsardzības jomā, un abu valstu sadarbība esot "dziļa un ļoti aktīva".
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"Mums ir ļoti aktīva iepirkumu un industrijas sadarbības dimensija, tostarp, iegādājoties NBS tuvas darbības rādiusa aizsardzības, gaisa telpas novērošanas radarus, komandvadības sistēmas, prettanku ieročus. Uzskatām, ka šī sadarbība noteikti turpināsies arī nākotnē. Tāpat AM un NBS ir ļoti pateicīgi Zviedrijai par īstenoto un nākotnē plānoto dalību NATO daudznacionālajā brigādē Latvijā," pauda Rikveilis.
Otrdien valdība lēma NBS vajadzībām iegādāties Čehijas uzņēmuma ražotās artilērijas sistēmas. Ņemot vērā, ka valdība ir devusi zaļo gaismu līguma slēgšanai ar Čehijas uzņēmumu, tagad turpināsies tehnisks process līguma sagatavošanai.
Šāds lēmums pieņemts, izvērtējot NBS operacionālo spēju vajadzības, prioritāti, piedāvājuma izmaksas, piegādes termiņus un vietējās industrijas iesaisti.
Rikveilis "Morana" iegādes izmaksas un Latvijai paredzēto iekārtu skaitu nekomentēja. Vienlaikus viņš apliecināja, ka pirmās piegādes paredzētas nākamgad. AM valsts sekretārs atzina, ka ir būtiskas izmaksu atšķirības starp Zviedrijas un Čehijas uzņēmumu piedāvājumiem.
Publiski pieejamā informācija liecina, ka "Morana" pašgājējhaubice pirmo reizi publiski tika prezentēta 2022. gadā. Haubice ir aprīkota ar NATO standartiem atbilstošu lielgabalu. Tās maksimālais šaušanas attālums pārsniedz 41 kilometru. Tam ir arī tālvadības ieroču stacija ar 12,7 mm ložmetēju pašaizsardzībai.
Sistēma ir uzmontēta uz "Tatra Force" 8x8 riteņu šasijas. Lielgabala tēmēšana un lādēšana ir pilnībā automatizēta. Transportlīdzeklī ir vieta 45 šāviņiem. Automātiskā lādēšanas sistēma ļauj pirmajā minūtē izšaut līdz sešiem šāviņiem.
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Sistēma spējot sagatavoties šaušanai aptuveni 40 sekundēs pēc apstāšanās un tikpat ātri pamest pozīciju, lai izvairītos no pretinieka atbildes uguns. Kaujas uzdevumu izpildi varot veikt tikai trīs cilvēku apkalpe, neizkāpjot no aizsargātās un hermētiskās kabīnes. Vienas haubices izmaksas ir vairāki miljoni eiro.
Jau ziņots, ka Latvija sākotnēji bija iecerējusi no Zviedrijas īrēt lietotas riteņu artilērijas sistēmas "Archer" līdz brīdim, kad NBS vajadzībām tiks saražotas jaunākas modifikācijas iekārtas.
"Archer" 6x6 sistēmas patlaban ir Zviedrijas bruņojumā, un šīs iekārtas nodotas arī Ukrainas armijai karā pret Krieviju.
Savukārt 8x8 ir bāze sistēmas jaunajai versijai, jo 6x6 vairs netiek ražotas. Jaunajā 8x8 versijā ir vairāk lādiņu un vēl dažas modifikācijas. Abas sistēmas ir pilnīgi autonomas.
Nacionālo bruņoto spēku rīcībā patlaban ir kāpurķēžu pašgājējhaubices "M109", kuras pirms vairākiem gadiem Latvija iegādājās no Austrijas. Toreiz no Austrijas kopumā Latvija nopirka 65 pašgājējhaubices, tomēr daļu Latvija piešķīrusi Ukrainai.
2027. gadā Nacionālie bruņotie spēki saņems augstas mobilitātes artilērijas raķešu sistēmu "Himars".