ASV prezidents Donalds Tramps
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Šodien 21:59
Tramps aizliedz kritizējošajiem medijiem iekļūt Baltajā namā
ASV prezidents Donalds Tramps piektdien paziņojis, ka aizliedzis telekanāliem CNN un "MS NOW", kā arī izdevumam "Politico" piekļuvi Baltajam namam.
Prezidents apsūdzēja šos medijus par "izdomājumiem un meliem", taču konkrētāk nepaskaidroja. Tramps norādīja, ka aizliegums stājās spēkā nekavējoties.
"Es ar lepnumu paziņoju, ka (..) aizliedzu viltus ziņu kanālus CNN, "MS NOW" (..) un "Politico" (..) Baltajā namā, jo tie pastāvīgi izplata viltus ziņas!" savā sociālajā tīklā "Truth Social" paziņoja Tramps.