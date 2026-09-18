Tramps aizliedz kritizējošajiem medijiem iekļūt Baltajā namā
Foto: Reuters / Scanpix
ASV prezidents Donalds Tramps
Pasaulē

Tramps aizliedz kritizējošajiem medijiem iekļūt Baltajā namā

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv/LETA

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ASV prezidents Donalds Tramps piektdien paziņojis, ka aizliedzis telekanāliem CNN un "MS NOW", kā arī izdevumam "Politico" piekļuvi Baltajam namam.

Tramps aizliedz kritizējošajiem medijiem iekļūt Ba...

Prezidents apsūdzēja šos medijus par "izdomājumiem un meliem", taču konkrētāk nepaskaidroja. Tramps norādīja, ka aizliegums stājās spēkā nekavējoties.

"Es ar lepnumu paziņoju, ka (..) aizliedzu viltus ziņu kanālus CNN, "MS NOW" (..) un "Politico" (..) Baltajā namā, jo tie pastāvīgi izplata viltus ziņas!" savā sociālajā tīklā "Truth Social" paziņoja Tramps.

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ASVViltus ziņasPoliticoDonalds TrampsCNN

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