Kurskas AES pie Kurčatovas pilsētas Kurskas apgabalā (foto: Scanpix / Reuters)
Pasaulē
Šodien 21:25
Drons trāpījis Kurskas atomstacijai, apgalvo ANO Starptautiskā atomenerģijas aģentūra
ANO Starptautiskā atomenerģijas aģentūra (IAEA) piektdien paziņojusi, ka bezpilota lidaparāts trāpījis Krievijas Kurskas atomelektrostacijas dzesēšanas tornī.
Aģentūras paziņojumā platformā "X" teikts, ka trieciena brīdī ceturtdienas rītā atomelektrostacija darbojās, taču ugunsgrēks neizcēlās.
IAEA ģenerāldirektors Rafaels Grosi uzsvēra, ka "visi uzbrukumi kodolobjektiem ir nepieņemami, jo tie var apdraudēt kodoldrošību (..) neatkarīgi no tā, kur tie notiek". Grosi atkārtoti aicināja uz "maksimālu militāro atturību, lai novērstu kodolavārijas risku".