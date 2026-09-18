Bailīgi klikšķina peli: Putins nobalso Valsts domes vēlēšanās, taču soctīklos viņu izsmej par kādu niansi
Krievijas diktators Vladimirs Putins piektdien piedalījies sev paklausīgās Valsts domes vēlēšanās. Īsajā publiskotajā video parādīts, kā Kremļa saimnieks sēž pie datora un balso, jau izpelnoties zobgalības par kādu niansi.
Putin casts online vote in Russia’s State Duma elections. pic.twitter.com/petgFVka2R— Clash Report (@clashreport) September 18, 2026
Putins, kurš, kā apgalvo viņa runasvīrs Dmitrijs Peskovs, nemēdz lietot ne internetu, ne viedtālruni, publiskotajā video ir redzams ar samiegtām acīm raugāmies monitorā un pie sevis nosakām: “Mhm...” un "Nevar kļūdīties". Tad viņš vairākas reizes piesardzīgi noklikšķina peli un saka "paldies", pabeidzot balsošanu.
Vērīgi ļaudis pamanījuši neparastu detaļu pēdējos kadros, kad video parādās datora ekrāns —monitora labajā apakšējā stūrī redzams paziņojums, kas liecina, ka “Windows” operētājsistēma nav aktivizēta, proti, Kremlī tiek izmantota programmatūra bez “Microsoft” licences. Kā zināms, pēc Krievijas invāzijas Ukrainā “Microsoft” Krievijā oficiāli vairs nepārdod jaunas licences.
Citi pievērsuši uzmanību arī “Dell” ražotajam monitoram uz Putina galda. Arī “Dell” 2022. gadā pilnībā pārtrauca darbību Krievijā, tātad monitors iegādāts jau iepriekš vai arī vēlāk piegādāts Putinam pa nelegāliem kanāliem.