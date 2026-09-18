Pie Zviedrijas stūres atgriežas pirmā sieviete-premjere. Sociāldemokrātu līdere Andešone veidos valdību
Zviedrijas parlamenta spīkers Andrēass Nurlens piektdien uzticējis jaunās valdības veidošanu vēlēšanu uzvarētāju sociāldemokrātu līderei Magdalēnai Andešonei.
59 gadus vecā politiķe, kura 2021. gadā kļuva par Zviedrijas pirmo sievieti premjerministra amatā, mēģinās izveidot valdību kopā ar trim citām kreisā spārna partijām - Kreiso partiju, Zaļo partiju un Centra partiju. Taču tas nebūs viegls uzdevums, ņemot vērā savstarpējo spriedzi, kas valda kreiso partiju blokā.
"Šo uzdevumu es uzņemos ar lielu pazemību, un es rīkošos konstruktīvi, lai izveidotu jauno valdību," paziņoja Andešone. "Es vēlos vadīt valdību, kas īstenos jauno virzienu, par kuru ir nobalsojuši Zviedrijas pilsoņi - virzienu, kas virza Zviedriju uz priekšu un saglabā mūsu valsts vienotību."
Centra partija ir paziņojusi, ka iebilst pret valdību, kurā ministru amati tiktu uzticēti Kreiso partijai, kas savukārt ir uzstājusi, ka atbalstīs tikai tādu kreiso valdību, kuras sastāvā ir iekļauti tās politiķi.
Jau ziņots, ka svētdien notikušajās Zviedrijas parlamenta vēlēšanās uzvarēja kreiso partiju bloks, izcīnot kopumā 176 no 349 deputātu vietām parlamentā. Tikmēr četras labējās partijas, kas veidoja vai atbalstīja līdzšinējo valdību, ieguva 173 vietas.
Nurlens paziņoja, ka Andešonei būs jāinformē viņš par panākto progresu 28. septembrī, kad jaunais parlamenta sasaukums sapulcēsies uz pirmo sēdi un ievēlēs jaunu spīkeru. Ja Andešonei neizdosies izveidot valdību, šī iespēja varētu tikt uzticēta līdzšinējam premjerministram Ulfam Kristersonam, kurš pēc vēlēšanu rezultātu publiskošanas paziņoja par atkāpšanos no amata.
Pēc 2022. gada Zviedrijas parlamenta vēlēšanām valdības izveidei bija nepieciešamas 37 dienas, bet 2018. gadā - 134 dienas.