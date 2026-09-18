Lielbritānijā soda aklu vīrieti, kurš dzērumā naktī nobrauca milzīgu attālumu
Lielbritānijā tiesas priekšā stājies akls vīrietis, kurš bija paņēmis savas partneres automašīnu un dzērumā naktī nobrauca apmēram 240 kilometrus.
50 gadus vecais Entonijs Hols tika apturēts 29. jūnija naktī uz automaģistrāles netālu no Kārlailas. Policisti bija pamanījuši, ka viņa vadītā “Vauxhall Meriva” līkumoja no vienas joslas uz otru un iebrauca arī avārijas joslā. Par laimi, dzērājšoferis vēl nebija paspējis izraisīt negadījumu.
Liels bija likumsargu pārsteigums, konstatējot, ka pie stūres sēdošais vīrietis ir ne tikai iereibis un bez autovadītāja apliecības, bet akls. Viņš policijai pastāstīja, ka brauca no savām mājām Hadersfīldā pēc tam, kad kopā ar partneri bija izdzēris četras pudeles vīna. Hols policijai sacīja, ka bija plānojis braukt uz Skotiju un vēlējies aizbēgt no savām mājām, attiecībām un finansiālajām problēmām, vēsta BBC.
Uz jautājumu, kā viņš vispār bija spējīgs braukt, būdams neredzīgs, Hols atteica, ka redzi zaudējis aptuveni pirms diviem gadiem, taču joprojām spēj saskatīt dažas gaismas. Viņš paskaidroja, ka brauca pa automaģistrāli, sekojot priekšā braucošās kravas automašīnas gaismām.
Hols atzinis savu vainu vairākos apsūdzības punktos, tostarp bīstamā transportlīdzekļa vadīšanā, braukšanā alkohola reibumā, bez autovadītāja apliecības un apdrošināšanas. Viņam piespriests 36 nedēļu cietumsods, kura izpilde atlikta uz 18 mēnešiem.
Uz vietass veiktajā alkohola pārbaudē Hola izelpā tika konstatēti 50 mikrogrami alkohola uz 100 mililitriem izelpotā gaisa. Vēlāk policijas iecirknī veiktajā pārbaudē tika konstatēti 46 mikrogrami alkohola uz 100 mililitriem izelpotā gaisa. Anglijā un Velsā atļautā robeža ir 35 mikrogrami alkohola uz 100 mililitriem izelpotā gaisa.
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Hola advokāte paziņoja, ka viņas klientam iepriekš nav bijusi sodāmība un pirms došanās ceļā viņš bija piedzīvojis emocionālu sabrukumu. Pēc viņas teiktā, Hols juties iesprostots savās mājās un vēlējies nokļūt pēc iespējas tālāk no savas līdzšinējās dzīves. “Šis bija cilvēks krīzes situācijā, kurš krīzes brīdī pieņēma sliktu lēmumu,” viņa sacīja.
Pasludinot spriedumu, tiesnese norādīja, ka Holam iepriekš bijusi nevainojama reputācija un viņš saskāries ar sarežģītiem personīgajiem apstākļiem. Tiesnese uzsvēra, ka nodarījums ir pietiekami nopietns, lai piemērotu brīvības atņemšanu, tomēr nolēmusi cietumsoda izpildi atlikt. Holam piesprieda 36 nedēļu cietumsodu, kura izpilde atlikta uz 18 mēnešiem. Viņam būs arī jāpiedalās rehabilitācijas pasākumos un 90 dienas pilnībā jāatturas no alkohola lietošanas. Ironiski, ka Holam uz 12 mēnešiem atņemtas transportlīdzekļa vadīšanas tiesības, kuru viņam nemaz nav bijis.