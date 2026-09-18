Latvija nosoda "prezidenta vēlēšanas" Krievijas sagrābtajā Gruzijas Dienvidosetijā
Latvija nosoda Krievijas okupētajā Gruzijas Chinvali reģionā jeb Dienvidosetijā notiekošās tā dēvētās prezidenta vēlēšanas.
Ārlietu ministrija (ĀM) paziņoja, ka vēlēšanu rīkošana Gruzijas okupētajā teritorijā ir pretrunā ar starptautiskajām tiesībām un pārkāpj Gruzijas suverenitāti un teritoriālo integritāti. Latvija neatzīst to leģitimitāti.
Latvija aicina Krieviju pilnībā izpildīt saistības, kas izriet no 2008. gada 12. augusta pamiera līguma, kas noslēgts ar Eiropas Savienības starpniecību, kā arī atsaukt Gruzijas Abhāzijas un Chinvali/Dienvidosetijas reģionu tā dēvētās neatkarības atzīšanu.
ĀM pauž atbalstu Gruzijas teritoriālajai integritātei un suverenitātei tās starptautiski noteiktajās robežās.
Aģentūra "Reuters" vēstīja, ka Dienvidosetijas "de facto" līderis Alans Gaglojevs 23. jūnijā paziņoja par tūlītēju atkāpšanos no amata, lai kļūtu par Krievijas diktatora Vladimira Putina padomnieku un sāktu darbu Krievijas prezidenta administrācijā. Gaglojevs paziņoja, ka prezidenta pienākumus nodod premjerministram. Pašlaik "prezidenta" funkcijas pilda Marats Kambolovs.
Gruzijas ziņu aģentūra "Interpressnews", atsaucoties uz vietējiem masu medijiem, vēstīja, ka piektdien Chinvali reģionā notiek pirmstermiņa tā dēvētās prezidenta vēlēšanas. Savukārt, atsaucoties uz reģiona tā dēvēto Centrālo vēlēšanu komisiju, aģentūra vēstīja, ka vēlēšanām reģistrēti četri kandidāti - Marats Kambolovs, Zurabs Kokojevs, Murats Valijevs un Kazbeks Kodojevs.
Eiropas Savienības (ES) augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos Kaja Kallasa piektdien ES vārdā paziņoja, ka bloks neatzīst konstitucionālo un tiesisko regulējumu, saskaņā ar kuru okupētajā Dienvidosetijas reģionā sarīkotas tā dēvētās prezidenta vēlēšanas, un vēlēšanu rezultātus uzskata par juridiski spēkā neesošiem.