Zviedrijas vēlēšanās uzvarējušo sociāldemokrātu līdere Andešone pauž gatavību veidot valdību
Zviedrijas parlamenta vēlēšanu uzvarētāju sociāldemokrātu līdere Magdalēna Andešone piektdien paziņojusi, ka ir gatava mēģināt izveidot jaunu valdību. Paredzams, ka parlamenta spīkers Andrēass Nurlens jau šodien uzticēs viņai valdības veidošanu.
"Esmu informējusi spīkeru, ka esmu gatava mēģināt izveidot jaunu valdību," žurnālistiem pēc tikšanās ar Nurlenu paziņoja Andešone. "Es vēlos vadīt Zviedriju jaunā sadarbības garā, un (..) mans mērķis ir panākt plašu sadarbību."
Paredzams, ka 59 gadus vecā politiķe, kura 2021. gadā kļuva par Zviedrijas pirmo sievieti premjerministra amatā, mēģinās izveidot valdību kopā ar trim citām kreisā spārna partijām. Taču tas nebūs viegls uzdevums, ņemot vērā savstarpējo spriedzi, kas valda kreiso partiju blokā.
Jau ziņots, ka svētdien notikušajās Zviedrijas parlamenta vēlēšanās uzvarēja kreiso partiju bloks, izcīnot kopumā 176 no 349 deputātu vietām parlamentā. Tikmēr četras labējās partijas, kas veidoja vai atbalstīja līdzšinējo valdību, ieguva 173 vietas.
Paredzams, ka sarunas starp sociāldemokrātiem, Kreiso partiju, Zaļo partiju un Centra partiju var ilgt nedēļām ilgi. Pagaidām visnozīmīgākais faktors ir Centra partijas paziņojums, ka tā iebilst pret valdību, kurā ministru amati tiktu uzticēti Kreiso partijai, kura savukārt ir uzstājusi, ka atbalstīs tikai tādu kreiso valdību, kuras sastāvā ir iekļauti tās politiķi.
Ja Andešonei neizdosies izveidot valdību, šī iespēja varētu tikt uzticēta līdzšinējam premjerministram Ulfam Kristersonam, kurš pēc vēlēšanu rezultātu publiskošanas paziņoja par atkāpšanos no amata.
Pēc 2022. gada Zviedrijas parlamenta vēlēšanām valdības izveidei bija nepieciešamas 37 dienas, bet 2018. gadā - 134 dienas.