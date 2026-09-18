Zaharova ar indes pilnu repliku komentē Ovečkina neielaišanu Latvijā
Krievijas Ārlietu ministrijas runassieva reaģējusi uz Latvijas ārlietu ministres Baibas Bražes lēmumu Latvijai nevēlamo personu sarakstā iekļaut agresorvalsts režīmu reklamējošo Krievijas hokejistu Aleksandru Ovečkinu un Kremļa diktatoram Vladimiram Putinam pietuvināto oligarhu Umaru Kremļovu.
“Man šķiet, tur ir kaut kas freidisks – viņai bija vienīgā iespēja sev pievērst viņu uzmanību, un viņa to izmantoja,” savā “Telegram” kanālā pavēstīja Zaharova.
Jauns.lv jau vēstīja, ka Ovečkinam un Kremļovam ieceļošana Latvijā aizliegta uz nenoteiktu laiku. Ārlietu ministre Baiba Braže paziņojusi, ka lēmums pieņemts saskaņā ar Imigrācijas likumu, kas ārlietu ministram ļauj iekļaut ārzemniekus Latvijai nevēlamo personu sarakstā.
Ovečkins uzmanības centrā nonācis īsi pirms Krievijā gaidāmajām parlamenta vēlēšanām. NHL visu laiku rezultatīvākais vārtu guvējs redzams valdošās partijas “Vienotā Krievija” politiskās kampaņas video kopā ar citām sabiedrībā zināmām personām, tostarp Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu. Ovečkins arī iepriekš nav slēpis saikni ar Vladimiru Putinu – 2017. gadā viņš izveidoja Putina atbalsta kustību “Putin Team”. Uz kritiku, kādēļ viņš filmējies asiņaino karu Ukrainā sarīkojušā Putina partijas klipā, Ovečkins atteica, ka viņš "ir krievs un atbalsta savu valsti".
Играющий в американской НХЛ Александр Овечкин снялся в предвыборном ролике «Единой России»— Вот Так (@vottak_tv) September 14, 2026
Помимо хоккеиста, который поставил рекорд по количеству забитых шайб в истории НХЛ, в видео также снялись пропагандистка Маргарита Симоньян и артисты, поддерживающие власть.
Во главе… pic.twitter.com/FsAnuoAyxp
Savukārt Starptautiskās Boksa asociācijas (IBA) vadītāja Umara Kremļova vārds pēdējā laikā izskanējis pavisam cita iemesla dēļ. Atklājies, ka Krievijas oligarhs palīdzējis segt ievērojamu daļu no ASV prezidenta Donalda Trampa dēla Donalda Trampa jaunākā kāzu izmaksām, kas maijā notika Bahamu salās. Kremļovs IBA vada kopš 2020. gada, un viņa vadības laikā organizācija no Krievijas enerģētikas milža “Gazprom” saņēmusi desmitiem miljonu dolāru. 2023. gadā Starptautiskā Olimpiskā komiteja atņēma IBA olimpiskās boksa federācijas statusu, cita starpā paužot bažas par organizācijas pārvaldību un finanšu caurskatāmību.
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Ovečkins nesen gaudās par agresorvalsts pārstāvju nepielaišanu olimpiskajās spēlēs un pasaules čempionātos. Acīmredzot, lai uzskatāmi parādītu, kādēļ viņiem joprojām parāda durvis, “Ovi” šomēnes nolēma piedalīties Putina valdošās partijas “Vienotā Krievija” priekšvēlēšanu kampaņā un reklāmas klipā kopā ar odioziem personāžiem. Valsts domes “vēlēšanas”, kurās piedalās tikai Kremļa rūpīgi atlasītu un bez ierunām paklausīgu partiju saraksti, sākās šodien un ilgs līdz 20. septembrim.
Ovečkins filmējies klipā, kur uzrunu saka jau 22 gadus ārlietu ministra krēslā sēdošais Sergejs Lavrovs. “Maskava ir uzticīga mūsu valsts gadsimtiem senajām tradīcijām. Tā bijis izsenis un būs turpmāk. Ja pret mums izturas godīgi, mēs vienmēr vienosimies. Ja mums melo un netur doto vārdu — lai vaino paši sevi. Bet tas, kurš pie mums nāks ar zobenu, lai žēlastību negaida,” kamerā saka Lavrovs.
Zīmīga ir arī publika Lavrovam aiz muguras. Tur stāv Krievijas propagandas impērijas “Russia Today” vadītāja Margarita Simonjana, kas gadiem ilgi kopā ar savu nu jau nomirušo vīru Tigranu Keosajanu burtiski dega nepacietībā, kad beidzot “matuška nepievils” un sāks karu Ukrainā. Pašā kreisajā malā stāv par “Molotova-Ribentropa mazdēlu” dēvētais ilggadējais Valsts domes deputāts Vjačeslavs Ņikonovs, kurš ir PSRS asiņainā tirāna Josifa Staļina ārlietu ministra Vjačeslava Molotova mazdēls — tā paša Molotova, kurš 1939. gada 23. augustā ar nacistisko Vāciju uz papīra sadalīja Austrumeiropu, atdodot Staļina impērijai Baltijas valstis. Mazdēls, protams, kaismīgi atbalsta karu Ukrainā un publiski gaužas par bijušo padomju republiku izsprukšanu no impērijas ķetnām. Aiz paša Lavrova stāv kādreiz populārs aktieris Vladimirs Maškovs, kurš pārvērties par vienu no izteiktākajiem karu atbalstošajiem “kultūras” pārstāvjiem.
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Pats Ovečkins jau sen ir Putina fans un kļuva par diktatora uzticības personu 2018. gada prezidenta vēlēšanu kampaņā. Pirms šīm vēlēšanām viņš izveidoja sabiedrisko kustību “Putinʼs Team” (“Putina komanda”). “Personīgi esmu gatavs būt šādas komandas daļa,” toreiz Ovečkins rakstīja “Instagram”, kas — ak, ironija, paša dzimtenē ir bloķēts kopš Krievijas invāzijas Ukrainā 2022. gadā. Pret “speciālo militāro operāciju”, protams, Ovečkins publiski nav izteicies pat Amerikā. “Tas ir mans prezidents. Bet es neesmu politiķis, esmu tikai sportists. Es ļoti ceru, ka tas viss [karš] drīz beigsies, taču neko nevaru ietekmēt,” nākamajā dienā pēc Krievijas iebrukuma pavēstīja Ovečkins.
Pilnīgi iespējams, ka Ovečkins galu galā pats nokļūs Valsts domē, kur jau sēž hokeja leģendas Vladislavs Tretjaks un Vjačeslavs Fetisovs — tas pats, kurš Amerikā dzīvoja un spēlēja vairākus gadu desmitus, bet atgriezies Krievijā aplej Rietumus ar samazgām kā vien var. Zīmīgi, ka jau 22 gadus Amerikā dzīvojošais Ovečkins Krievijas tradicionāli nīstamākās ienaidnieces galvaspilsētā sāka spīdēt tieši tajā pašā gadā, kad Lavrovs kļuva par dzimtenes ārpolitikas resora vadītāju.