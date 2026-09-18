Francijas prezidents brīdina Maskavu - uzbrukumi Eiropa nepaliks bez atbildes
Francijas prezidents Emanuels Makrons piektdien, 18. septembrī, pēc slēgtas sanāksmes Elizejas pilī brīdināja, ka Krievijas hibrīdapdraudējums Eiropai ir būtiski pieaudzis. Situāciju viņš raksturoja kā nopietnu un uzsvēra – Maskavas rīcība nepaliks bez atbildes.
“Pēdējās nedēļās draudi eiropiešiem un Francijai – proti, Krievijas radītais hibrīdapdraudējums – ir pastiprinājušies,” žurnālistiem sacīja Makrons. Francijas prezidents atsaucās gan uz mēģinājumu sarīkot drona uzbrukumu Leipcigas lidostai Vācijā, gan Polijas premjerministra Donalda Tuska brīdinājumiem, ka Krievija varētu īstenot hibrīduzbrukumus Ukrainas sabiedrotajiem Eiropā.
Preses konferencē Makrons situāciju raksturoja kā nopietnu un uzsvēra, ka patlaban nepieciešams būt modriem. Viņš paziņoja, ka devis rīkojumu veikt pasākumus Francijas kritiskās infrastruktūras un aizsardzības rūpniecības objektu aizsardzībā, bet, runājot par iespējamo atbildi Krievijai, Makrons norādīja, ka atturēšanas pamatā ir tās, ka atbildes soļi pretiniekam iepriekš netiek izpausti.
“Taču provokācijas nepaliks bez atbildes. Domāju, ka Krievija pieļautu kļūdu, ja turpinātu šādi vērsties pret eiropiešiem,” brīdināja Francijas prezidents.
Pēc Makrona teiktā, Krievijas darbību mērķis ir iebiedēt Eiropu un vājināt tās atbalstu Ukrainai, taču rezultāts būšot pretējs. “Mēs neesam iebiedēti, jo apzināmies, ka Ukrainā tiek izšķirta mūsu drošība šodien un nākotnē,” uzsvēra Makrons.
Sanāksme tika sarīkota neilgi pēc Polijas premjerministra Donalda Tuska brīdinājuma, ka Krievija varētu īstenot hibrīduzbrukumus Ukrainas sabiedrotajiem Eiropā. Tajā piedalījās Francijas premjerministrs Sebastjēns Lekornī, Nacionālās asamblejas priekšsēdētāja Jaela Brauna-Pivē, kā arī lielāko politisko partiju vadītāji un prezidenta amata kandidāti.
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