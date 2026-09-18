Pārsteigti par redzēto, Latvijas polārpētnieki atgriezušies no ekspedīcijas Grenlandē
Plūdi, grūti šķērsojamas ledājūdens upes un pat vairākus metrus augstas ūdens strūklakas – ar šādiem apstākļiem Grenlandē saskārās Latvijas polārpētnieki. Mēnesi ilgajā ekspedīcijā zinātnieki ne tikai pētīja ledāju, bet arī ieguva datus, kas likuši pārskatīt līdzšinējos pieņēmumus par tā uzbūvi.
Latvijas Universitātes (LU) ģeologi Grenlandē pavadīja aptuveni mēnesi, pētot Kānākas ledus kupola Fan izvadledāju. Šī bija jau trešā Latvijas polārpētnieku ekspedīcija Grenlandē. Zinātnieki pētīja ledāja termisko struktūru, kā arī mērīja tā virsmas augstumu un ledus biezumu.
Izmantojot ģeoradaru, pētnieki veica mērījumus aptuveni 35 kilometru garumā. Iegūtie dati sagādājuši pārsteigumu – pretēji līdzšinējiem pieņēmumiem, ledāju veido auksts ledus, kas nesasniedz kušanas temperatūru. Tas konstatēts pat vietās, kur ledus sega ir aptuveni 300 metru bieza. Pētnieki cer, ka jaunie dati palīdzēs precīzāk izprast ledāja attīstību un prognozēt tā izmaiņas nākotnē.
Šoreiz Latvijas komanda Grenlandē pirmo reizi izmantoja arī pasīvos seismiskos sensorus. Taču pētniecības darbus būtiski ietekmēja laikapstākļi – augustā Grenlandes ziemeļaustrumos piedzīvotas gan siltas, gan ļoti lietainas un vējainas dienas. Spēcīgie nokrišņi izraisīja plūdus, kas vietām aizskaloja ceļu starp Kānākas lidostu un pilsētu.
Lielais ūdens daudzums sarežģīja arī nokļūšanu līdz pašam ledājam. Tā priekšā bija izveidojušies ledus sprostezeri, bet ledājūdens upēs strauji paaugstinājās ūdens līmenis. Lai sasniegtu atkāpušos ledāja malu, pētniekiem nācās meklēt sarežģītākus piekļuves maršrutus.
Viens no iespaidīgākajiem ekspedīcijas laikā novērotajiem procesiem bija vairākus metrus augstas ledāja spiedienūdeņu strūklakas. Savukārt ģeoradara mērījumi liecina, ka ledāja apakšējā daļā atrodas tuneļi.