Spēlītes ar Trampu un mobilizācija: kāpēc Putinam vajadzīgas "vēlēšanas" Krievijā un kas notiks pēc tām?
18. septembrī Krievijā sākās Valsts domes "vēlēšanas" . Tomēr šis demonstratīvais balsojums kalpo kā fasāde citu Kremļa mērķu īstenošanai. Kāpēc Putinam nepieciešama izrāde ar "vēlēšanām" un kā tā saistīta ar situāciju Ukrainas frontē.
"Vēlēšanas" Krievijā jau sen pārvērtušās farsā. To rezultāts ir zināms jau iepriekš. Vienīgais jautājums ir, kādu balsu skaitu Kremlis pēc balsošanas "uzzīmēs" valdošajai partijai "Vienotā Krievija".
Jau tagad gandrīz nav šaubu, ka varas partija iegūs vismaz konstitucionālo vairākumu.
Krievijas politiskā vide jau ilgstoši tiek veidota prezidenta administrācijas kabinetos. Kremlim lojālās partijas, kas vēlas saņemt savu daļu no koruptīvās rentes, ārpus "vēlēšanu" procesa var vienīgi vienoties par savu pārstāvniecības līmeni Valsts domē.
Savukārt reālā opozīcija ir pilnībā izstumta no parlamenta un lēmumu pieņemšanas procesa.
"Vēlēšanu" leģitimitāti vēl vairāk grauj fakts, ka Krievija tās rīkos arī Ukrainas okupētajās teritorijās.