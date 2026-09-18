Pēc sarunas ar Rubio Lietuva gaida paziņojumu par ASV karaspēku
ASV tuvākajās dienās vai nedēļās varētu sniegt paziņojumu par sava karaspēka klātbūtni Lietuvā, kas pašlaik ir samazināta, pēc tikšanās ar ASV valsts sekretāru Marko Rubio Vašingtonā ceturtdien paziņoja Lietuvas ārlietu ministrs Ķēstutis Budris.
"Mums ir sniegts apliecinājums, ka periods, kurā ASV karaspēks [Lietuvā] ir samazināts, nebūs ilgs. (..) Visi lēmumi tiek pieņemti, koordinējoties ar Kara ministriju, Pentagonu, bet mēs ceram par tiem uzzināt jau tuvākajā nākotnē," teica Budris, atbildot uz Lietuvas sabiedriskās raidorganizācijas LRT jautājumiem.
"Mēs, visticamāk, runājam par dienām un, iespējams, nākamajām nedēļām; es neizteikšu pieņēmumus - viņi [ASV] to paziņos, bet darbs rit strauji," sacīja Budris.
Viņš norādīja, ka drošība bija galvenā tikšanās tēma, taču tas nebija vienīgais apspriestais jautājums.
"Mēs apspriedām situāciju reģionā, ASV centienus panākt mieru karā pret Ukrainu, kā arī Krievijas nodomus un iespējas tuvākajā nākotnē," teica Budris.
"Mēs pārrunājām arī hibrīdus un kinētiskus uzbrukumus, kā arī incidentus reģionā; es izklāstīju pašreizējo situāciju, un mēs runājām par ASV karaspēku, Lietuvā esošajiem apstākļiem un turpmākajiem lēmumiem," piebilda ministrs.
Jau ziņots, ka ASV pašlaik pārskata savu militāro klātbūtni Eiropā. Vasarā vairāk nekā 1000 ASV karavīru pabeidza rotāciju un tika izvesti no Lietuvas, lai gan daži palika valstī. Tomēr Lietuvai vēl nav skaidras atbildes par jaunu amerikāņu karavīru ierašanos, kas rotācijas kārtībā aizstātu izvestos.
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Kopš 2019. gada ASV bruņotie spēki regulāri izvieto bataljonus Lietuvā. Pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā Vašingtona mainīja savu bruņoto spēku statusu Lietuvā uz nepārtrauktu rotācijas izvietojumu.
Šie pastiprinātie bataljoni parasti sastāvēja no 1000 vai vairāk karavīriem, kas ieradās Lietuvā ar kaujas mašīnām. Lietuva ir paudusi gatavību uzņemt līdz pat 1500 ASV karavīriem.