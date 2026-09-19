Plastmasas pudeles vairs nebūs tādas kā agrāk - ES prasības jau maina to izskatu
Eiropas Savienībā lielākā daļa cilvēku jau ir paspējuši pierast pie korķīšiem, kurus nav iespējams pilnībā noņemt no plastmasas pudeles. Tomēr tās nebūt nav vienīgās pārmaiņas, kas skar populāro ūdens, dzērienu un sulu iepakojumu.
Kā raksta "ddbelchatow.pl", jaunās ES prasības jau ietekmē šo pudeļu ražošanas veidu, un rezultāts ar neapbruņotu aci pamanāms pat ikdienišķas iepirkšanās laikā.
"Piestiprinātie korķīši ir kļuvuši par vienu no pamanāmākajām pārmaiņām plastmasas iepakojuma jomā pēdējos gados. ES prasība attiecas uz vienreizlietojamiem dzērienu iepakojumiem ar tilpumu līdz trim litriem. Plastmasas vāciņiem un korķīšiem lietošanas laikā jāpaliek piestiprinātiem pie iepakojuma," atgādināts publikācijā.
Eiropas Savienība arī cenšas panākt, lai arvien lielāka daļa jauna iepakojuma ražošanā izmantoto materiālu būtu iegūta no iepriekš pārstrādātas plastmasas. Tieši šīs prasības dēļ patērētāji veikalu plauktos var pamanīt atšķirības.
Pudeles vairs ne vienmēr būs perfekti caurspīdīgas
PET pudeles (PET ir izturīgs un viegls termoplastisks materiāls, ko plaši izmanto pudeļu ražošanā), kuru sastāvā ir lielāks pārstrādātā materiāla īpatsvars, ne vienmēr izskatās tāpat kā iepakojums, kas izgatavots galvenokārt no jaunas plastmasas.
"Atkarībā no izejmateriāla kvalitātes un izmantotā tehnoloģiskā procesa plastmasa var iegūt nedaudz atšķirīgu nokrāsu. Pārstrādāta PET gadījumā ir zināmas tādas parādības kā materiāla pelēcīgums, dzeltēšana vai caurspīdīguma izmaiņas. PET pārstrādes pētījumi liecina, ka materiāla optiskās īpašības ir viens no parametriem, kas ražotājiem jākontrolē pārstrādes procesā," norādīts publikācijā.
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Praksē tas nozīmē, ka daļa pudeļu var šķist mazāk kristāldzidras nekā tās, pie kurām pircēji līdz šim pieraduši. Tomēr tā nav ES prasība ražot pelēkas vai dzeltenīgas pudeles. Normatīvie akti nosaka pārstrādātās plastmasas īpatsvaru, savukārt iespējamās pudeles izskata izmaiņas ir izmantotās tehnoloģijas un materiāla īpašību sekas.
"Saskaņā ar direktīvu par vienreizlietojamiem plastmasas izstrādājumiem no 2025. gada dzērienu pudelēm, kuru galvenā sastāvdaļa ir PET, jāsatur vismaz 25% pārstrādātas plastmasas. Tomēr ir kāda būtiska nianse. Šis rādītājs tiek aprēķināts kā vidējais lielums visām PET pudelēm, uz kurām attiecas šie noteikumi un kuras laistas tirgū attiecīgās dalībvalsts teritorijā," skaidro izdevums.
Tas nenozīmē, ka katrai atsevišķai pudelei veikala plauktā ceturtā daļa obligāti jāveido no pārstrādātas plastmasas. No 2030. gada šis mērķis pieaugs līdz 30% un attieksies uz plastmasas dzērienu pudelēm, kurām piemērojams šis regulējums.
Vai atšķirīga pudeles krāsa nozīmē sliktāku dzēriena kvalitāti?
"Šādu secinājumu nevajadzētu izdarīt, balstoties tikai uz iepakojuma krāsu. Pārstrādes rezultātā iegūtam materiālam, kas paredzēts saskarei ar pārtikas produktiem, ir jāatbilst drošības prasībām. Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde izvērtē PET pārstrādes tehnoloģijas, pēc kurām iegūtais materiāls vēlāk tiek izmantots tādu izstrādājumu ražošanai, kas nonāk saskarē ar pārtiku," norāda izdevums.
Apstiprinātajos pārstrādes procesos tiek vērtēta arī spēja no izlietotā iepakojuma materiāla efektīvi likvidēt iespējamo piesārņojumu. Tāpēc mazāk caurspīdīga vai nedaudz iekrāsota plastmasa pati par sevi nenozīmē, ka pudelē esošais dzēriens ir zemākas kvalitātes.