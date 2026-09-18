Nīderlandē pirmo reizi veikta eitanāzija divus gadus vecam bērnam
Pagājušā gada nogalē Nīderlandē saskaņā ar jauno regulējumu pirmo reizi tika veikta eitanāzija bērnam vecumā no viena līdz 12 gadiem. Gandrīz divus gadus vecā bērna ar smagu invaliditāti dzīvība tika izbeigta, lai gan viņš neslimoja ar nāvējošu slimību un nespēja paust savu gribu.
Ārsti un vecāki secināja, ka bērna stāvoklis rada nepanesamas ciešanas un nav saprātīgu iespēju tās mazināt. Nīderlandes uzraudzības komisija, kas izvērtēja šo gadījumu, konstatēja, ka ārsts, kurš veica eitanāziju, bija ievērojis visas spēkā esošās prasības.
Tomēr šis gadījums aktualizē sarežģītu jautājumu – pēc kā vērtējuma un uz kāda pamata drīkst pieņemt lēmumu par bērna dzīvības izbeigšanu, ja viņš pats nespēj paust savu gribu?
Bērns piedzima 26. grūtniecības nedēļā
Saskaņā ar medicīniskajiem datiem bērns piedzima priekšlaicīgi – 26. grūtniecības nedēļā –, un viņam attīstījās smagi galvas smadzeņu bojājumi. Vēlāk bērnam diagnosticēja cerebrālo trieku jeb bērnu cerebrālo trieku (BCT).
Turklāt bērnam bija redzes traucējumi, biežas epilepsijas lēkmes, kā arī nopietnas elpošanas un rīšanas grūtības. Viņa attīstība bija ievērojami aizkavēta – pēc speciālistu vērtējuma gandrīz divus gadus vecā bērna attīstības līmenis atbilda aptuveni sešas nedēļas vecam zīdainim, raksta "SPUC News" (Society for the Protecion of Unborn Children).
Bērns nespēja sazināties vai paust savu gribu. Tāpēc ar ārstēšanu un dzīvības izbeigšanu saistītie lēmumi bija jāpieņem viņa vietā.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Pēc ārstu un vecāku vērtējuma bērna stāvoklis viņam radīja smagas ciešanas, kuras nebija iespējams pietiekami mazināt ar pieejamajām ārstēšanas metodēm vai citiem līdzekļiem. Nebija arī cerību, ka viņa stāvoklis varētu uzlaboties.
Likuma grozījumi stājās spēkā 2024. gadā
2024. gadā Nīderlande paplašināja regulējumu attiecībā uz eitanāziju, ārkārtējos gadījumos atļaujot izbeigt dzīvību bērniem vecumā no viena līdz 12 gadiem. Iepriekš atsevišķi noteikumi attiecās uz jaundzimušajiem un bērniem, kuri vecāki par 12 gadiem.
Saskaņā ar jauno kārtību eitanāzija šīs vecuma grupas bērniem ir iespējama tikai ar ļoti stingriem nosacījumiem – ja bērna ciešanas ir nepanesamas un bezcerīgas un nav saprātīgu alternatīvu to mazināšanai. Pēc amatpersonu sākotnējām aplēsēm šādu gadījumu varētu būt ne vairāk kā pieci gadā.
Uzraudzības komisija: prasības tika ievērotas
Šo gadījumu analizēja īpaša Nīderlandes uzraudzības institūcija, kas izvērtē vēlīna grūtniecības pārtraukšanas gadījumus, kā arī jaundzimušo un bērnu vecumā no viena līdz 12 gadiem dzīvības izbeigšanas gadījumus. Komisija secināja, ka ārsts, kurš veica eitanāziju, bija ievērojis visas spēkā esošās prasības.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Saskaņā ar komisijas ziņojumu bērna kustību spējas, uzvedība un attīstība bija smagi traucētas, un nebija cerību uz viņa veselības stāvokļa uzlabošanos. Komisija arī konstatēja, ka, neraugoties uz medicīniskiem un nemedicīniskiem pasākumiem, bērna ciešanas nebija iespējams pietiekami mazināt.
Komisijas vērtējumā šis gadījums atbilda nosacījumiem, saskaņā ar kuriem šāda iejaukšanās Nīderlandē ir atļauta. Nākamajā posmā atbilstoši standarta procedūrai lieta tiks nodota izskatīšanai prokuratūrā.
Ārsti saskata lielāku skaidrību, kritiķi – nopietnu ētisku risku
Medicīnas aprindās jaunās kārtības piemērošana tiek pamatota ar nepieciešamību sniegt ārstiem skaidras vadlīnijas situācijām, kad bērna ciešanas nav iespējams mazināt citā veidā.
Groningenas Universitātes Medicīnas centra bērnu paliatīvās aprūpes profesors Eduards Verhāgens komisijas lēmumu nosauca par nozīmīgu, jo, pēc viņa vērtējuma, tas ārstiem un vecākiem sniegs lielāku skaidrību par to, kā nākotnē rīkoties līdzīgās ārkārtīgi sarežģītās situācijās.
Vienlaikus šis gadījums izraisīja asu reakciju no organizācijām, kas aizstāv tiesības uz dzīvību. Kritiķu galvenais iebildums ir tas, ka bērns nebija uz nāves sliekšņa un pats nespēja paust vēlmi izbeigt savu dzīvi. Tādējādi lēmums par to, cik nepanesamas ir viņa ciešanas, un par dzīvības izbeigšanu tika pieņemts, balstoties uz citu cilvēku vērtējumu.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Nedzimušo bērnu aizsardzības biedrības (Society for the Protection of Unborn Children) izpilddirektors Džons Deigans šo gadījumu asi kritizēja. Viņaprāt, eitanāzijas pieļaujamo robežu paplašināšana var novest pie situācijas, kad lēmumi par dzīvības izbeigšanu arvien biežāk tiks pieņemti to cilvēku vietā, kuri paši nespēj tam dot savu piekrišanu.
Deigans īpašas komisijas pastāvēšanu, kas izvērtē dzīvības izbeigšanas gadījumus bērniem vecumā no viena līdz 12 gadiem, nodēvēja par “antiutopisku”. Pēc viņa domām, šāda notikumu attīstība varētu skart arī citas sabiedrības neaizsargātās grupas, tostarp seniorus un cilvēkus ar psihiskiem traucējumiem.
Kur ir robeža starp paliatīvo aprūpi un eitanāziju?
Nīderlandes gadījums liek līdzās aplūkot divus ļoti sarežģītus jautājumus. No vienas puses, jāizvērtē, vai medicīna patiešām spēj mazināt smagi slima bērna ciešanas. No otras puses, jālemj, vai un ar kādiem nosacījumiem situācijā, kad nav cerību uz izveseļošanos, drīkst spert soli tālāk par ciešanu mazināšanu un izbeigt pacienta dzīvību. Šādus gadījumus īpaši sarežģītus padara apstāklis, ka mazs bērns nespēj paust savu vēlmi. Lēmums ir jāpieņem viņa vietā, un tā sekas ir neatgriezeniskas.
Tāpēc Nīderlandē notikušais ir kas vairāk par vienu atsevišķu medicīnisku gadījumu. Tas parāda, cik sarežģīta var būt robeža starp paliatīvo aprūpi, pacienta interešu pārstāvību un eitanāziju, kā arī to, cik nopietnus ētiskus jautājumus var radīt situācija, kad lēmums par dzīvību un nāvi jāpieņem tāda cilvēka vietā, kurš pats to nespēj.