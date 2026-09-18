Tramps strauji palielina ASV militāro klātbūtni Krievijas un Baltkrievijas tuvumā
ASV prezidents Donalds Tramps paziņojis par būtisku progresu ASV militārās bāzes izveidē Polijā, netālu no Krievijas un Baltkrievijas robežām.
Tramps par to 18. septembrī paziņoja sociālajā tīklā "Truth Social". Viņš uzsvēra Polijas prezidenta Karola Navrocka "apņēmīgo vadību", nodēvējot viņu par savu draugu.
"Pateicoties mana drauga, Polijas prezidenta Karola Navrocka apņēmīgajai vadībai, ir panākts būtisks progress ceļā uz ASV armijas bāzes izveidi Polijā," rakstīja Tramps.
Pēc viņa teiktā, ja projekts tiks īstenots, bāzes atrašanās vieta tiks paziņota jau tuvākajā laikā.
Tramps iespējamo bāzes izveidi nosauca par "vēsturisku soli" ASV un Polijas alianses attiecībās.
Paziņojums izskanējis laikā, kad saasinās Krievijas karš pret Ukrainu un Maskava pastiprina hibrīduzbrukumus Eiropas NATO valstīm, tostarp Polijai.
ASV karavīru izvietošana Krievijas un Baltkrievijas tuvumā varētu stiprināt NATO pozīcijas saistībā ar jaunām provokācijām.