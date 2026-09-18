Donalds Tusks paziņojis, ka Krievija gatavo "nejaušus" triecienus NATO valstīm
Krievija plāno veikt "hibrīdus" triecienus, izmantojot raķetes un bezpilota lidaparātus, pret valstīm, kas atbalsta Ukrainu. Ar šādu paziņojumu, uzstājoties parlamentā, nācis klajā Polijas premjerministrs Donalds Tusks.
Kā norāda "Reuters", Tusks atsaucās uz specdienestu sniegto informāciju. Viņš apgalvo, ka "pastāv reāls risks, ka droni vai raķetes varētu ielidot vienas vai vairāku NATO austrumu flanga valstu teritorijā un pat izraisīt postījumus"
"Šiem potenciālajiem triecieniem būs tā dēvētais nejaušais raksturs, un to mērķis būs paralizēt vai vismaz vājināt NATO valstu apņēmību iedarbināt attiecīgos alianses noteikumus agresijas gadījumā pret kādu no tās dalībvalstīm," paziņoja Tusks.
Pēc viņa teiktā, šādi Krievijas uzbrukumi laika ziņā varētu sakrist ar "politiskām pārmaiņām dažās Eiropas valstīs, kuru rezultātā pie varas [..] nāks spēki, kas piesedzas ar cēliem miera saukļiem", bet patiesībā aicina uz "pilnīgu Ukrainas kapitulāciju".
Pēdējo mēnešu laikā droni vairākkārt ielidojuši Igaunijas, Lietuvas un Latvijas gaisa telpā. Šo valstu varasiestādes paziņoja, ka tie bijuši Ukrainas bezpilota lidaparāti, kas gaisa telpā nonākuši Krievijas izmantoto radioelektroniskās karadarbības līdzekļu ietekmē.
Naktī uz 15. septembri NATO iznīcinātāji notrieca bezpilota lidaparātu, kas bija ielidojis Lietuvas gaisa telpā. Tas bija pirmais gadījums valsts vēsturē, kad iznīcināts drons. Lietuvas prezidents Gitans Nausēda vēlāk paziņoja, ka bezpilota lidaparāts bijis Krievijas – tas lidojis Ukrainas virzienā un novirzījies no kursa.
Turklāt naktī uz 13. septembri Krievijas spēki ar droniem uzbruka degvielas uzpildes stacijai netālu no Jahodinas robežkontroles punkta pie Polijas un Ukrainas robežas, kā arī pasažieru vilcienam dzelzceļa līnijā Kijiva–Varšava. Netālu no vilciena, kuram trāpīja drons, atradās cits vilciena sastāvs, kurā no Ukrainas atgriezās Rietumvalstu politiķi.
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Komentējot notikušo, Tusks paziņoja, ka "Krievijas Federācijas īstenotā eskalācija kļūst par faktu, un tās piemēri ir arvien tuvāk mūsu robežai".