Spāniju skārušas postošas lietusgāzes un pēkšņi plūdi
Spānijas ziemeļaustrumus skārušas spēcīgas lietusgāzes un pēkšņi plūdi, kas paralizējuši satiksmi, applūdinājuši ceļus un radījuši simtiem ārkārtas situāciju. Katalonijā atrasts ...
FOTO, VIDEO: ielas pārvēršas upēs, straumes aiznes automašīnas - Spāniju skāruši postoši plūdi
Spānijas ziemeļaustrumus skārušas spēcīgas lietusgāzes un pēkšņi plūdi, kas paralizējuši satiksmi, applūdinājuši ceļus un radījuši simtiem ārkārtas situāciju. Katalonijā atrasts bojāgājis vīrietis, kura automašīnu aiznesusi spēcīga ūdens straume.
Spānijas meteoroloģijas aģentūra AEMET trešdien izsludināja brīdinājumus par stipru lietu valsts austrumu reģionos, tostarp augstākās pakāpes – sarkano – brīdinājumu Barselonas piekrastes apvidū.
Ceturtdien glābēji Oliveljas pašvaldībā, aptuveni 40 kilometru uz rietumiem no Barselonas, atrada bojāgājušu vīrieti. Viņa automašīnu bija aiznesusi pārplūdusi ūdenstece. Vietējie dienesti ziņoja, ka līķis atrasts aptuveni 500 metru no vietas, kur straume bija aizrāvusi transportlīdzekli.
Sociālajos tīklos publicētajos video redzamas daļēji applūdušas automašīnas, ielas, kas pārvērtušās straujās ūdens straumēs, un glābēji, kuri cenšas piekļūt transportlīdzekļos iesprostotiem cilvēkiem.
🇪🇸 Deadly Floods Hit #Spain— Daily Briefs (@Daily_Briefs_) September 17, 2026
Torrential rain hit Catalonia & Valencia, killing a man in Olivella, Barcelona
Valencia recorded 70mm in 30 minutes, while Metrovalencia shut down & Valencia Airport temporarily closed#FelizJueves #teraportföy #คายาริ #LaHora17S #モンフリ pic.twitter.com/STNJC1SrAG
🇪🇸 Flash flood hits Campo de Túria, Valencia, Spain (Sept 16). Streets submerged, emergency response underway.#BrinkWire #Spain #Flood pic.twitter.com/RDzvG3qxSU— BrinkWire. (@BrinkWire1) September 17, 2026
Lietusgāzes radījušas plašus satiksmes traucējumus gan Katalonijā, gan Valensijas reģionā. Barselonā slēgtas atsevišķas metro stacijas, mainīti autobusu maršruti un traucēta reģionālo vilcienu kustība. Elpratas lidostā vairāki reisi kavējušies vai atcelti.
Katalonijas ārkārtas dienesti saņēmuši vairāk nekā 850 ar lietavām saistītu zvanu un reģistrējuši vairāk nekā 500 incidentu.
Arī Valensijas apkaimē situācija bijusi smaga. Atsevišķās vietās tikai pusstundas laikā nolijuši vairāk nekā 70 litri ūdens uz kvadrātmetru. Meteorologi norādījuši, ka tik intensīvas lietusgāzes tik īsā laikā novērojamas reti. Valensijas provincē ārkārtas dienesti reģistrējuši simtiem incidentu, galvenokārt saistībā ar applūdušiem īpašumiem, ūdens noplūdēm un satiksmes problēmām. Pilsētā uz laiku tika apturēta visu metro līniju darbība, bet Valensijas lidosta vairākas stundas bija slēgta.
Spēcīgo lietavu dēļ tika atlikta arī Spānijas futbola čempionāta spēle starp “Levante” un Bilbao “Athletic”, jo laukums bija applūdis un ūdens bija iekļuvis spēlētāju tunelī.
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Heavy Rainfall: A severe storm hit Valencia and flooded the pitch at the Ciutat de València stadium.— Nathan desmond (@Travelmilesrwa) September 17, 2026
Sorry for those who travelled from far 🙆♂️🙆♂️ pic.twitter.com/0zY40u74WR
Spānijas premjerministrs Pedro Sančess aicinājis iedzīvotājus būt īpaši piesardzīgiem un izvairīties no nevajadzīgas pārvietošanās, brīdinot, ka atsevišķās vietās situācija ir ļoti sarežģīta. Spēcīgās lietavas vietām izraisījušas arī elektroapgādes pārtraukumus un plašus satiksmes ierobežojumus.
Šīs lietusgāzes Spāniju piemeklējušas pēc rekordkarstas vasaras un neparasti silta septembra sākuma.