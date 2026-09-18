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VIDEO: Kā filmā! Ieslodzītais ar zīmuļa palīdzību izkļūst no kameras

Ārzemju nodaļa

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Kāds ieslodzītais Dienvidkarolīnas cietumā izmantojis zīmuli, lai izkļūtu no savas kameras. Neparastais bēgšanas mēģinājums tika nofilmēts. Kā viņam tas izdevās?

VIDEO: Kā filmā! Ieslodzītais ar zīmuļa palīdzību ...

30 gadus vecais Ņujorkas iedzīvotājs Čārlzs Dītrihs ar zīmuļa palīdzību izkļuva no kameras un aizbēga no aizturēšanas centra Dienvidkarolīnā.

Dītrihs atradās Česterfīldas apgabala aizturēšanas centrā pēc apsūdzībām saistībā ar nozagtu transportlīdzekli un narkotikām.

Foto: Ekrānuzņēmums
Bēgšana gan bija neilga – Čārlzu Dītrihu tajā pašā dienā atrada un atkārtoti aizturēja likumsargi.
Bēgšana gan bija neilga – Čārlzu Dītrihu tajā pašā dienā atrada un atkārtoti aizturēja likumsargi.

Videonovērošanas ieraksts no 1. septembra plkst. 16.20 liecina, ka viņš vecākajā kompleksa daļā pacēla kameras durvis un ievietoja zīmuli slēdzenes mehānismā, kas ļāva durvis atbīdīt un atvērt.

Pēc tam viņš no iestādes izkļuva pa neaizslēgtām durvīm, ko izmantoja virtuves darbinieki, pārkāpa pāri žogam un dzeloņstieplēm.

Bēgšana gan bija neilga – Čārlzu Dītrihu tajā pašā dienā atrada un atkārtoti aizturēja likumsargi. Šerifa vietnieki viņu notvēra uz netālu esoša ceļa.

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